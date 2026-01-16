IU exige la reapertura inmediata de las alcantarillas de la calle Fuentezuela tras casi un mes de abandono

Izquierda Unida de Ubrique registró el 15 de enero de 2026 una instancia ante el Ayuntamiento para denunciar el «estado de desprotección» en el que se encuentran los vecinos de la calle Fuentezuela. La formación denuncia que, casi un mes después de la celebración del Belén Viviente (20 de diciembre), cuatro de las cinco alcantarillas de la vía continúan tapiadas, lo que supone un grave riesgo de seguridad ciudadana ante la previsión de lluvias.

IU Ubrique califica de «negligencia» que el equipo de gobierno no haya procedido aún a revertir las medidas provisionales adoptadas para el evento cultural. «Es incomprensible que el Ayuntamiento actúe con rapidez para embellecer las calles, pero se olvide de devolverles la seguridad básica una vez apagadas las luces de la fiesta», declaran desde la formación.

Riesgos por inundaciones y arrastres

La formación de izquierdas ha trasladado al Ayuntamiento un análisis detallado de los riesgos que supone mantener el sistema de drenaje anulado en una calle con una orografía tan sensible:

Colapso del sistema: Con 4 alcantarillas selladas, la capacidad de evacuación es prácticamente inexistente.

Peligro en «Ubrique El Alto»: En caso de que el nacimiento reviente por las precipitaciones, el caudal de agua bajaría por la calle Fuentezuela sin control, amenazando con inundar las viviendas bajas al no encontrar vías de escape.

Piedras como proyectiles: La única alcantarilla que permanece entreabierta está cubierta de piedras decorativas. IU advierte que, ante una avenida de agua, estas piedras serían arrastradas, pudiendo causar daños personales a los viandantes o terminar de taponar el último punto de desagüe disponible.

IU insta a una «reacción inmediata»

Para Izquierda Unida, la gestión de los eventos públicos no puede terminar cuando se retiran los decorados, sino cuando se garantiza que el entorno urbano vuelve a ser seguro para sus residentes. «Instamos al Ayuntamiento a que actúe hoy mismo. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para retirar un tapiado que ya no tiene razón de ser. La seguridad de los vecinos y vecinas de la calle Fuentezuela debe ser la prioridad absoluta frente a la desidia actual», concluyen desde el grupo municipal.