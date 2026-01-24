Critican el «deterioro prematuro de la plaza de la Estrella tras una obra millonaria»

La portavoz de Adelante Andalucía en Ubrique, Toñi Villa, ha criticado «el resultado de una actuación financiada con fondos europeos que se está deteriorando rápidamente y además está generando embotellamientos constantes y problemas de seguridad». En un comunicado difundido el 19 de enero de 2026, la representante de esta formación andalucista de izquierda denuncia «el alarmante deterioro de los materiales utilizados y los graves problemas de circulación que se están produciendo en la Plaza de la Estrella tras la finalización de las recientes obras, una actuación que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada en un 80% con fondos europeos, y que tenía como objetivo principal mejorar la movilidad y acabar con las inundaciones de la calzada en uno de los puntos clave del municipio».

Según Toñi Villa, «el resultado de la intervención dista mucho de lo prometido. “La Plaza de la Estrella ha sido una obra enorme, una intervención millonaria con fondos europeos, que ha tenido al pueblo levantado durante muchísimo tiempo. Después de tantos meses de molestias, lo mínimo que se esperaba era una solución eficaz, y lo que nos encontramos ahora es justo lo contrario”, afirmó.

Villa ha criticado duramente el estado actual de la plaza, tanto por su funcionamiento como por su acabado. “Las obras se entregaron hace relativamente poco y el resultado es claramente insatisfactorio. Basta con pasar por la zona para ver un acabado deficiente, con materiales distintos en algunos tramos y una sensación de improvisación que no se corresponde con el coste del proyecto”, señaló.

Uno de los principales problemas detectados por Adelante Andalucía se sitúa en la salida de vehículos desde la zona del Prado, un punto que soporta una alta carga de tráfico diario. “El espacio por el que ahora tienen que pasar los coches es excesivamente estrecho, lo que provoca embotellamientos todos los días. La Plaza de la Estrella, que es por donde debe salir el tráfico, se ha estrechado de tal manera que los vehículos no pueden circular con normalidad”, ha explicado la portavoz.

A esta situación se suma el cambio del sentido de circulación en una calle que históricamente funcionaba en dirección contraria. “El problema no es cambiar el sentido de una calle, sino hacerlo sin garantizar una salida fácil, ágil y segura. El resultado es que hay retenciones constantes, frenazos y una sensación de caos diario”, ha añadido Villa.

Desde Adelante Andalucía consideran especialmente grave que esta obra haya terminado agravando los problemas y exigen soluciones consensuadas con la participación de la ciudadanía, que es la principal afectada. “No entendemos cómo un proyecto de tal calado ha acabado generando más atascos y más dificultades para la ciudadanía. Ubrique no necesita grandes obras mal ejecutadas, sino soluciones bien planificadas y pensadas para la realidad del pueblo”, ha concluido Toñi Villa.