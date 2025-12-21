Pianísimo Navidad a cargo de Terence Marais en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro acoge el sábado 27 de diciembre de 2025 un concierto de piano titulado «Pianísimo Navidad», a cargo de Terence Marais. Este evento se inicia a las 20 horas. Se trata de «un recorrido sereno por el universo del piano, con obras de Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, composiciones originales del propio Terence Marais, creadas en Ubrique… y algún tema navideño».

  • Lugar: La Salita de Teatro. C/ Santiago, 6A. Ubrique.
  • Donativo cultural: 10 €
  • Entradas: Librería Alambique y Entradium.com
  • Reservas: 679 968 895
  • Aforo muy limitado.
Cartel del concierto.
