Pianísimo Navidad a cargo de Terence Marais en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro acoge el sábado 27 de diciembre de 2025 un concierto de piano titulado «Pianísimo Navidad», a cargo de Terence Marais. Este evento se inicia a las 20 horas. Se trata de «un recorrido sereno por el universo del piano, con obras de Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, composiciones originales del propio Terence Marais, creadas en Ubrique… y algún tema navideño».

Lugar: La Salita de Teatro. C/ Santiago, 6A. Ubrique.

Donativo cultural: 10 €

Entradas: Librería Alambique y Entradium.com

Reservas: 679 968 895

Aforo muy limitado.