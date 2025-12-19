Syrah Morrison en concierto en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro cierra el año 2025 «por todo lo alto» y celebra su sexto cumpleaños con un concierto «muy especial»: Syrah Morrison, una de las bandas emergentes más interesantes de la escena del folk, blues, rock e incluso jazz, llega a este escenario el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 20:00 h «con un directo emocionante, vibrante y lleno de matices». «Una banda llamada a ocupar un lugar esencial en el pop rock nacional», según la entidad organizadora.

Syrah Morrison —liderada por la compositora y vocalista Maca González— se ha convertido «en una auténtica revelación gracias a su primer LP, The Road, publicado por Clifford Records». La crítica ha sido unánime:

“Impressive and sophisticated first album from Spain’s deep south”, destacaba Americana UK Magazine (“Impresionante y sofisticado primer álbum del profundo sur de España.”).

“No pierdan de vista a Syrah Morrison… su álbum de debut tiene sabores cambiantes, dulces y flexibles”, señalaba Manolo Fernández desde Radio con Botas, Toma Uno (Radio 3).

En Ruta 66 lo definían como “un pequeño caramelo, una golosina fugaz absolutamente alejada de modas y modernidades”.

Y Julio Ruiz (Disco Grande, Radio 3) llegó a calificarlo como “un disco enorme”.

«The Road es un trabajo luminoso y profundo a la vez, un “disco de carretera” —como lo describen ellos mismos— que envejece bien, que crece con cada escucha y que muestra una sensibilidad musical sorprendentemente madura para una banda que inició su andadura durante la pandemia, fruto de un ukelele regalado a Maca y de la complicidad con el guitarrista y productor Pepe Olmedo».

«Un sonido cálido, elegante y lleno de raíces. La voz delicada y personalísima de Maca constituye el corazón del sonido de Syrah Morrison. Sus melodías pop, expresivas y emotivas, se visten con entramados de guitarras acústicas y eléctricas, atmósferas de órgano Hammond y una sección rítmica sólida y creativa. Todo ello bebe de influencias que van del folk rock estadounidense de los 70 a ecos del country, el blues y la música de cantautor contemporánea».

El grupo lo forman:

Maca González – voz, letras, guitarras y teclas

Pepe Olmedo – guitarras y producción musical

Miguel Ángel “Garci” – batería

Ale Benítez – bajo

Mele González – guitarra acústica y coros

«Todos ellos cuentan con amplias trayectorias en jazz, rock, folk, música brasileña, fusión y blues, lo que explica la riqueza tímbrica de su propuesta».

Según la entidad organizadora, «en sus conciertos, Syrah Morrison despliega un directo que el público describe como emocionante, cálido, redondo y delicioso para los oídos. La banda te lleva de la mano a través de paisajes íntimos, para luego levantar al público con ritmos de raíz afroamericana y arreglos de una elegancia atemporal Su paso por Al Sur Conciertos de Canal Sur Televisión ha dejado claro que estamos ante una formación con un potencial enorme».