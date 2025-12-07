El Pleno rechaza una moción del PSOE para debatir sobre el proyecto del Cine Capitol

El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique rechazó en la sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2025 admitir la propuesta de debatir una moción de urgencia presentada por el grupo municipal socialista sobre el proyecto del cine Capitol. La propuesta defendida por el PSOE fue desestimada con los votos del PP y AxS.

Vídeo de la propuesta y la votación de rechazo: del minuto al minuto 16’38» a 24’50».