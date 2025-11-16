La portavoz socialista pide que se respete el proyecto original del cine Capitol

Isabel Gómez García, ex alcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista, defendió en una intervención en Radio Ubrique el proyecto original del cine Capitol, cuyo inmueble ha sido objeto de una subvención con fondos europeos. La representante socialista expresó que la modificación de la idea original «ha sido una tomadora de pelo al grupo municipal y a todo el pueblo de Ubrique», y lamentó que se «tire casi cinco millones de euros a la basura por falta de capacidad, conocimiento e implicación».

La portavoz socialista, Isabel Gómez García (Foto: Radio Ubrique).
La portavoz socialista, Isabel Gómez García (Foto: Radio Ubrique).

Intervención de Isabel Gómez García en Radio Ubrique, 13 de noviembre de 2025.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad