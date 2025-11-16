La portavoz socialista pide que se respete el proyecto original del cine Capitol

Isabel Gómez García, ex alcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista, defendió en una intervención en Radio Ubrique el proyecto original del cine Capitol, cuyo inmueble ha sido objeto de una subvención con fondos europeos. La representante socialista expresó que la modificación de la idea original «ha sido una tomadora de pelo al grupo municipal y a todo el pueblo de Ubrique», y lamentó que se «tire casi cinco millones de euros a la basura por falta de capacidad, conocimiento e implicación».

Intervención de Isabel Gómez García en Radio Ubrique, 13 de noviembre de 2025.