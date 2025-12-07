El concejal de Urbanismo defiende «reconducir» el proyecto del Cine Capitol

El delegado municipal del Área de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil (Andalucía por Sí) señaló en una intervención en Radio Ubrique el 27 de noviembre de 2025 que protende propiciar un «debate serio» con «diálogo y participación ciudadana», en el que se mostrarán los planos del proyecto ya definido, así como un montaje audiovisual sobre lo que se pretende hacer en el Cine Capitol. Según dijo, la modificación sobre la actuación original responde a la necesidad de «reconducir el proyecto» hacia unos «costes asumibles», una vez que los técnicos les trasladaron que podrían incrementarse hasta llegar a duplicar los 4,5 millones de presupuesto inicial.

Intervención de Francisco Gil (AxS) en Radio Ubrique.