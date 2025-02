María Ríos Fabero presentó su libro de poesía Recuerdos

María Ríos Fabero presentó el sábado 1 de febrero de 2025 su libro de poesía Recuerdos. El acto se celebró a las 18 horas en El Laurel del Hotel Ocurris de Ubrique. La autora, que se ha dedicado toda su vida laboral al bordado, ha compaginado de siempre esta actividad con la escritura.

Tras las palabra de bienvenida del editor, Fernando Sígler Silvera, el evento lo abrió Mercedes Gómez Angulo, profesora del IES Los Remedios, quien glosó la trayectoria vital de la autora y esbozó las características principales del poemario que se presentaba al público. Además, leyó dos poemas incluidos en el libro, «La música» y «A Consuelo», que María Ríos dedica a la maestra Consuelo Fernández Gómez.

A continuación intervino María Ríos Fabero, quien se refirió a su gusto por la escritura y contó algunas anécdotas de su vida, muchas de ellas en relación con los poemas de su obra. Asimismo, leyó algunas de sus composiciones poéticas, cada una de las cuales culminaba con el aplauso del público. También leyó algunos poemas su hija, Inmaculada Crossa Ríos.

Dos personas integrantes del grupo poético de Ubrique también salieron al estrado para leer algunas poesías: Juana Camacho Bazán, que es autora del libro Desnudando el alma, que editó Tréveris en 2018, y Salvador Suárez Mariscal.

María Ríos forma parte de este grupo de poesía que periódicamente se reúne para poner en común sus creaciones literarias y que cada año, con motivo del Día del Libro, organiza un evento abierto al público.

Recuerdos es el primer libro que María Ríos publica en solitario. La edición ha estado a cargo de Editorial Tréveris. El libro está a la venta a partir del lunes 3 de febrero de 2025 en las librerías de Ubrique.

Índice del libro

Prólogo

Andalucía

8 de marzo

A mi tía María

Añoranza de mi pueblo

Benaocaz

Cambio de día

Eclipse

El Empañolado

Estaba sentada en un banco

La música

La Plaza

La ventana

La vida

Navidad

No envejezco jamás

Nostalgia

Perdida

Poema no poema

Quiero decirlo ahora

Volar

Tiempos pasados

La sonrisa

Dulce hogar

Cosas del pasado

Avenida España I

Avenida España II

Edad avanzada

La soledad

El poema

Simpatía

Mientras yo viva

Sonatina

Pensamientos

La sierra

Amor para una vida

Dicen

La primavera

Abril

Tres de mayo

Mujer

Mi casa no es mi casa

Vivir no es morir

A Consuelo

Recuerdos que no se olvidan

La mujer de hoy

La época

Cuando te miro

Canción de cuna

Para mi hija

Ruido

A mi abuela