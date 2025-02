El libro de poesía Recuerdos, de María Ríos Fabero, ve la luz hoy sábado 1 de febrero

Hoy, sábado 1 de febrero de 2025, a las 18 horas, se presenta en El Laurel del Hotel Ocurris de Ubrique el libro de poesía Recuerdos, de María Ríos Fabero. La autora, que se ha dedicado toda su vida laboral al bordado, ha compaginado de siempre esta actividad con la escritura. Forma parte del grupo de poesía que periódicamente se reúne para poner en común sus creaciones literarias y que cada año, con motivo del Día del Libro, organiza un evento abierto al público.

Recuerdos es el primer libro que María Ríos publica en solitario. La edición ha estado a cargo de Editorial Tréveris. El libro estará a la venta a partir del lunes 3 de febrero en las librerías de Ubrique.

Índice del libro

Prólogo

Andalucía

8 de marzo

A mi tía María

Añoranza de mi pueblo

Benaocaz

Cambio de día

Eclipse

El Empañolado

Estaba sentada en un banco

La música

La Plaza

La ventana

La vida

Navidad

No envejezco jamás

Nostalgia

Perdida

Poema no poema

Quiero decirlo ahora

Volar

Tiempos pasados

La sonrisa

Dulce hogar

Cosas del pasado

Avenida España I

Avenida España II

Edad avanzada

La soledad

El poema

Simpatía

Mientras yo viva

Sonatina

Pensamientos

La sierra

Amor para una vida

Dicen

La primavera

Abril

Tres de mayo

Mujer

Mi casa no es mi casa

Vivir no es morir

A Consuelo

Recuerdos que no se olvidan

La mujer de hoy

La época

Cuando te miro

Canción de cuna

Para mi hija

Ruido

A mi abuela