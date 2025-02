IU pide en el Congreso la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil

Los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago y Toni Valero han presentado en el Congreso una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno en la que se interesan por saber si el ejecutivo tiene planteada la rehabilitación del edificio del cuartel de la Guardia Civil. IU estima necesaria esta reconstrucción del inmueble al considerar muy perjudicial el cierre del cuartel.

Ambos parlamentarios de IU, que están integrados en el Grupo Plurinacional de Sumar, recogen en esta iniciativa una petición que formuló la asamblea local de IU de Ubrique. A raíz de esta solicitud, representantes de IU de Cádiz acudieron en diciembre a Ubrique para intreresarse por el asunto y ese mismo mes Enrique Santiago y Toni Valero presentaron en la Mesa del Congreso su iniciativa parlamentaria. El texto, presentado en el Palacio del Congreso el 26 de diciembre de 2024 por los diputados de IU, es el siguiente:

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.

Ubrique, con una población de más de 16.000 habitantes y situada en una comarca caracterizada por dificultades en las comunicaciones, enfrenta un problema grave y urgente ante el cierre de la actual Casa Cuartel de la Guardia Civil. Dicho cierre supone un riesgo significativo para la seguridad ciudadana, la protección de su tejido productivo, y la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio y su área de influencia.

La presencia de la Guardia Civil en Ubrique es indispensable, no solo para garantizar la seguridad en el núcleo urbano, sino también para dar soporte a las zonas rurales circundantes, así como a la actividad industrial de sus polígonos industriales. Ubrique está conectada principalmente por la A-373, una vía que presenta grandes dificultades de tránsito, mientras que otras carreteras hacia la Costa del Sol o el Campo de Gibraltar son realmente impracticables. Además, su lejanía de grandes núcleos urbanos como Ronda o Jerez de la Frontera agrava la necesidad de contar con una sede local de la Guardia Civil operativa y en condiciones óptimas.

El cierre de la Casa Cuartel ha sido consecuencia del deterioro del edificio, cuyo proceso no fue advertido a tiempo, lo que genera dudas razonables sobre la gestión preventiva y el mantenimiento de esta infraestructura esencial. Esta situación ha obligado a recurrir a locales cedidos por el Ayuntamiento como medida temporal, lo que no solo limita la operatividad del cuerpo, sino que también supone una solución insostenible en el largo plazo.

La reconstrucción o rehabilitación de la Casa Cuartel en su emplazamiento actual debe ser prioritaria, ya que la propiedad del terreno no debe ser un impedimento para garantizar un servicio público esencial. Además, se debe velar por los derechos laborales y habitacionales de los miembros del cuerpo que, en algunos casos, se han visto obligados a afrontar gastos imprevistos sin el apoyo institucional correspondiente.

¿Planea el Gobierno reestablecer la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Ubrique, mediante la rehabilitación o reconstrucción de las instalaciones en el solar que ocupa actualmente, o en una ubicación alternativa adecuada?

¿Iniciará el Gobierno un proceso de evaluación y planificación urgente que permita identificar las necesidades presupuestarias y técnicas para la recuperación de las instalaciones, en colaboración con otras administraciones públicas si así es necesario?

Con motivo del cierre del cuartel, ¿Se asegurará el Gobierno que los miembros de la Guardia Civil desplazados reciban el apoyo necesario, incluyendo indemnizaciones o ayudas para cubrir los gastos derivados de la situación actual?

¿Planea el Gobierno establecer mecanismos de supervisión preventiva y mantenimiento regular para evitar futuros deterioros en las Casas Cuarteles de municipios similares, garantizando la conservación de infraestructuras esenciales para la seguridad pública?