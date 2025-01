Sanidad andaluza: entre el brillo de la corona y la bisutería desgastada

OPINIÓN

Antonio Rodríguez Carrión. Médico. Colegiado: 111102250

Presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” (www.especialistasya.com)

Situación actual

La sanidad pública en Andalucía, que debería ser un pilar de bienestar, se encuentra hoy en una situación crítica que afecta directamente a millones de ciudadanos. Citas médicas demoradas hasta diez días, largas colas desde la madrugada para conseguir una «cita no demorable» y meses de espera para acceder a especialistas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas son sólo algunos ejemplos de esta realidad. Además, la posible incorporación de 400.000 afiliados de MUFACE al sistema sanitario público podría agravar la situación.

A esto se suma una privatización progresiva que ha debilitado el sistema público durante décadas y unas condiciones laborales precarias para los profesionales sanitarios. Las reivindicaciones de colegios profesionales, sindicatos y colectivos sociales parecen caer en oídos sordos, dejando a la sanidad pública en una encrucijada. ¿Es la sanidad andaluza una verdadera «joya de la corona» o sólo una pieza de bisutería desgastada?

El legado de María Jesús Montero

María Jesús Montero, candidata a regir de la vida de los andaluces, presume continuamente de su gestión durante 9 años (2004-2013) al frente de la sanidad andaluza. Resulta indispensable analizar su legado para entender el estado actual:

Citas médicas exprés: En apenas 5 minutos, el médico debía analizar el historial, escuchar al paciente, realizar una exploración, solicitar pruebas complementarias, diagnosticar y proponer un tratamiento. A esto se sumaban los numerosos pacientes que acudían sin cita previa (“los llamados «bises»”), lo que reducía aún más el ya limitado tiempo por consulta y daba como resultado medicina deshumanizada, frustración entre los pacientes y médicos achicharrados. Un prestigioso médico británico no dudó en afirmar que una consulta médica de 5 minutos por paciente es parecida a una consulta veterinaria. Contratos precarios: Contratos por horas o días sueltos eran habituales. Esto imposibilitaba el seguimiento de los pacientes por un mismo profesional, destruyendo la continuidad asistencial y la relación médico-paciente, pilar fundamental de la medicina. Salarios a la cola: Los profesionales sanitarios en Andalucía tenían los sueldos más bajos de España, incentivando la emigración hacia otras comunidades autónomas o incluso al extranjero. Listas de espera eternas: Especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas con demoras que situaban a Andalucía en los peores rankings nacionales. Privatización continua: Se fortalecieron conciertos con empresas privadas, debilitando la sanidad pública y aumentando la dependencia de recursos externos. Falta de diálogo: Las demandas de profesionales, sindicatos y colectivos sociales fueron ignoradas, perpetuando un modelo sanitario incapaz de evolucionar.

Reflexión final

El futuro de la sanidad andaluza no puede seguir hipotecado por decisiones pasadas y la falta de acción presente. Transformar este sistema en una verdadera joya de la corona es un deber ineludible para nuestras instituciones y la sociedad. La excelencia sanitaria no es un lujo, es un derecho fundamental que garantiza calidad de vida, justicia social y progreso.

La sanidad pública andaluza no necesita parches ni promesas vacías. Requiere compromiso real, inversiones que fortalezcan su estructura y la valoración de sus profesionales. Solo así podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y ser motivo de orgullo colectivo.

Es el momento de actuar con valentía y determinación. Que la historia no recuerde esta época como el declive de nuestra sanidad, sino como el inicio de su renacimiento. Andalucía merece una sanidad pública que brille con luz propia y refleje el valor y la dignidad de su gente.