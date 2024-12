Un nuevo libro incrementa la colección de la Sala Jesús Ynfante de la Biblioteca Municipal de Ubrique

Texto: Malgara García Díaz

Tras la visita de la familia de Jesús Ynfante a la provincia, con motivo de la inauguración de la sala en la que se ha recogido buena parte de su biblioteca personal, hemos podido acceder a un par de volúmenes que se integrarán en la colección. Uno de ellos es una edición de gran interés, en la que se recogen diferentes críticas de George Orwell, bajo el título genérico de Ensayos Críticos.

El libro se terminó de imprimir el día 20 de julio del año mil novecientos cuarenta y ocho, en la imprenta López, calle Perú 666 de Buenos Aires, República Argentina. Respecto a la editorial fue SUR, que estuvo funcionando entre 1931 y 1992 y que editó una revista mensual, en la que no sólo tenía cabida la literatura, ya que también recogía otros temas como la filosofía, el pensamiento, la psiquiatría, etc. En sus páginas pudieron expresarse la casi totalidad de poetas y ensayistas que conformaron una generación extraordinaria de las letras y el pensamiento hispanos. En ella encontramos creaciones de Manuel Mújica Láinez, Adolfo Bioy Casares, José Ortega y Gasset, Octavio Paz, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Olga Orozco, Juan José Sebreli…

Tanto la revista, como algo más tarde la editorial, fueron fundadas por Olivia Ocampo, una intelectual y filántropa adinerada. Ocampo recibió altos reconocimientos y distinciones y mantuvo relaciones intelectuales y políticas con lo más granado de mediados del siglo XX, como Tagore, Camus, Green, Indira Gahndi, Walter Gropius, etc. Cada obra que salía de su mano obedecía, por tanto, a una elección en la que la calidad era indiscutible.

Pero, centrándonos en el libro en concreto, es un compendio de críticas y notas sobre grandes autores de diferentes especialidades artísticas, como Charles Dickens, H. G. Wells, Donal McGill, Rudyar Kipling, Salvador Dalí, Arthur Koestler, E. W. Hornung y Woodhouse. Cuestiones como historias policiacas desde el protagonismo de los delincuentes, un comentario para el que se basa analizando los personajes de Raffles y miss Blandish. También Hitler y el estado mundial, donde el fino ojo prospectivo de Orwell advierte sobre los peligros del mensaje del líder nazi y cómo se había ganado el apoyo económico del mundo empresarial alemán, así como la confianza de una población acrítica.

Podemos deducir que Orwell, seguramente, estaba en esos momentos paralelos o ligeramente posteriores, de los que saldrían dos de sus más afamadas obras: La rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949). Textos en los que la decepción de alguien que se había afiliado a las causas de la democracia y las libertades desde posiciones de izquierda, haciendo gala de la ironía, nos plantea cómo lo que, en principio sostenían ser aspiraciones revolucionarias, acabaron convertidas en autoritarismos. Una tesis más para reafirmar cómo el poder y la corrupción van de la mano, y donde aquellos delirios nazis y comunistas nos los presenta como una distopía que llega a dejar a la humanidad en una absoluta sumisión.

En Privilegio de clerecía, encontramos el ensayo que le dedica a Salvador Dalí, con quien fue extraordinariamente crítico, llegando a asegurar “Pero las dos cosas que resaltan de sus pinturas y fotografías surrealistas son la perversión y la necrofilia”, o esa otra frase definitiva: “Dalí es un buen dibujante y un ser humano repugnante”. La posteridad no ha sido muy benevolente con Orwell y su presunta homofobia, algo que defienden coetáneos y gente que lo conocieron. Ignoramos si esta casuística tuvo algo que ver en su reprobación al pintor de Figueres quien, por su cuenta, también se ganó numerosas impopularidades.

Un caso opuesto será el que le lleve a defender a P. G. Wodehouse, un exitoso autor teatral, que fue hecho prisionero por los alemanes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Lo internaron durante un año en diferentes y siniestros establecimientos, en Francia, Bélgica y Alemania, llegando a estar en un manicomio. No obstante, los nazis le pidieron que hablara en la radio alemana para contar a sus amigos en Estados Unidos -antes de que éste entrara en el conflicto- que las condiciones, en realidad no eran tan malas. Wodehouse bromeaba diciendo que el cautiverio le había servido para dejar el alcohol y para afanarse en la lectura. Estos comentarios y determinadas prebendas que recibió por parte de los nazis, no fueron entendidos y se ganó fama de traidor.

Como se expresa en la faja que debió llevar el libro y que ahora está doblada en su interior: “Los problemas del mundo actual a través de la literatura” fue cómo se presentó esta recopilación de artículos. Aunque ya hemos visto que también reflexiona sobre artistas plásticos, incluso dedica un capítulo a semanarios infantiles y juveniles. En realidad, la mayor parte de la obra de Orwell fueron ensayos, de los que se conocen cerca de 120 y que constituyen un examen crítico del complicado mundo en el que le tocó vivir. Recordemos que, en buena medida, este despliegue de obras de opinión, también obedecen a su condición de reportero y periodista.

Figura que supo adelantarse al tiempo por venir con sus obras en las que el futuro ofrece una visión catastrófica de la humanidad y en el que han vencido los autoritarismos, también tuvo sus sombras, como hemos visto, se le acusó de homofobia e igualmente de misoginia. No obstante, no se le puede negar su extraordinaria capacidad de análisis y su infatigable lucha contra el poder omnímodo que significaron los regímenes estalinista, nazi y fascista. Ese compromiso le hizo participar en la guerra de España, obviamente, del lado republicano.

Resulta inevitable no encontrar paralelismos entre el escritor británico y Jesús Ynfante, con la salvedad de la distancia temporal, pero con idéntico afán de denuncia y se diría que hasta del estilo irónico y sarcástico del que Jesús fue un verdadero maestro. Por eso, pensamos que debió ser lectura indispensable para nuestro autor ubriqueño, ya que, en la primera página del libro, ha escrito su nombre y la fecha de 29 de junio de 1970. Como sabemos, año de publicación de su primer libro sobre el Opus Dei, por la editorial de exiliados españoles en Francia, Ruedo Ibérico. Precisamente, en un sello en el interior de la portada, podemos comprobar cómo es esta editorial la que tiene la exclusividad para la difusión del libro de Orwell en Europa.

Sin ninguna duda, es una lectura altamente recomendable, si bien, el estado de conservación del ejemplar requiere la adopción de medidas para su protección. Sin embargo, algunos de los ensayos recogidos en este volumen y otros más, pueden localizarse en internet y nos pondrán en contacto con otra mente clarividente a la hora de enjuiciar los terribles acontecimientos que se vivieron entre las dos guerras mundiales y, en medio la española, así como de una extensa galería de personajes que se vieron envueltos en ellos. Un estilo del que no dudamos que Ynfante tomó nota y del que fue continuador.

