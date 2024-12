La ONCE deja 160.000 € en Ubrique

El sorteo de fin de semana de la ONCE del domingo 15 de diciembre de 2024 ha dejado una parte de su fortuna en Ubrique, donde Alberto Ruiz, vendió ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así 160.000 euros en la esquina de La Perla, según informó la Organización Nacional de Ciegos.

Ruiz, vendedor de la ONCE desde 2016, se declaró «muy contento» por haber llevado la suerte a sus vecinos en vísperas de Navidad. «Es mucha ilusión la que se siente», añadió.

El sorteo de este domingo estaba dedicado al municipio asturiano de Llanes, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los «Pueblos de película» y ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en la localidad cordobesa de Palma del Río. El resto de los premios se han repartido entre Canarias y la Comunidad Valenciana.