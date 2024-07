Alejando Sañudo deja la presidencia de Avanza LGTBI

El actual presidente de Avanza LGTBI Ubrique, Alejandro Sañudo, ha anunciado a la junta directiva de este colectivo su intención de no continuar al frente de la asociación, y ha pedido “un tiempo de calma a sus compañeros y compañeras”. El que fuera fundador y presidente desde que nació la asociación en el año 2018 ha anunciado que “se retira del activismo social del municipio tras casi 20 años ligado a movimientos sociales, asociaciones de jóvenes y de mujeres, federación y asociaciones de vecinos y asociaciones culturales y sociales”, según informó dicho colectivo en un comunicado difundido el 22 de julio de 2024.

La decisión, que la tomó en enero de este año, se ha pospuesto “por la necesidad de celebrar una Semana de la Diversidad que estaba por diseñar y que pretendía ser una palanca de ayuda a la Fundación Manuela Saborido, así cómo el nexo de unión que mantiene con Manolita Chen”. Estas dos cuestiones le llevaron a posponer hasta julio la decisión de abandonar la asociación. Esta retirada la concibe “como algo puntual en su activismo por la necesidad de parar a tomar aire, de necesidad de cuidar de su salud mental y reconstruirse”, según expresa el comunicado. Estas cuestiones hacen “que no pueda estar al 100% con las funciones de su cargo; por lo tanto pone a disposición de la asociación la presidencia”.

Alejandro Sañudo expresó:

“Compañeros y compañeras, han sido años de éxitos, de luchas y de conquistas. Ser el Presidente de AVANZA LGTBI Ubrique ha sido el mayor honor que he podido ostentar en mí más que dilatada trayectoria en el mundo del voluntariado. Conseguir todo lo que hemos conseguido con 0€ de subvención es algo que siempre podremos defender en las calles de nuestro municipio con la cabeza bien alta. Os pido que no cejéis en el empeño de hacer un Ubrique mejor, de vestir nuestras calles de arcoiris y diversidad. No dejéis que puedan con vosotros y vosotras, aquí me tendréis siempre. Os toca ser refugio de personas que están en una situación de vulnerabilidad, y creerme si os digo que os van a criticar por ello. No pasa nada, continuad hacia adelante mejorando la vida de la gente que lo necesita. Me despido no sin antes acordarme de Javi, Laura y Jesús, sin ustedes este proyecto jamás hubiera salido adelante. Gracias por acompañarme en mis ideas y proyectos, por dar vida a todo lo que se nos ocurría, por ser familia. Gracias también a todos y todas los que alguna vez han colaborado con nosotros y nosotras, AVANZA ha sido un cúmulo de muchas cosas. Una sinergia constante con colectivos y particulares para crear espacios y lugares dónde desarrollarnos como personas.

Gracias infinitas a mis timones, a mi familia. Su apoyo me ha servido para llegar lejos, para aguantar fuerte, para fijarme en lo importante. Tras todo estetiempo he observado que ellos y ellas han sufrido tanto como yo todo este camino. Gracias infinitas”.