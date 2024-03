Fragmentos de mujer rota, el 13 de abril en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro acoge el sábado 13 de abril 2024, a las 20 horas, la obra teatral Fragmentos de mujer rota. Medea descarnada, de la compañía Zía. La Malavitta. Esta puesta en escena, dirigida a un público mayor de 12 años, está dirigida por Pepe Bablé. Con una duración de 70 minutos, esta obra está interpretada por Manuela Sánchez. El precio de la entrada es de 10 euros.

Organiza: Asociación Cultural Álter Ego Teatro

Medea, mujer revisitada

Esta versión, bajo la dirección siempre cuidada de Pepe Bablé, lleva el adecuado título de “Fragmentos de mujer rota”, pues no es tanto una recreación del texto clásico sino una serie de catas de su hilo argumental, al que ilumina con el foco del alma moderna: lo que en el siglo V antes de Cristo constituyó un reflejo de la tragedia que encierra todo amor y sus venganzas, aquí no se nos antoja tanto una parodia del estrés contemporáneo o de la violencia vicaria, de la histeria de Freud y del desdén hacia los valores femeninos, sino una airada reflexión sobre la condición de la mujer y sus conflictos públicos o privados. Ahora, Manuela Sánchez se transfigura en Medea y viceversa, se encarnan una en otra, desde una ira que no es gratuita sino irremediable. El parlamento final de la obra constituye un oportuno resumen de la historia de la mujer, pero también de las contradicciones de hoy. Jasón, en este caso, es más fantasma que nunca, porque se me antoja que, por primera vez, Medea se feminiza completamente y deja de ser un personaje para convertirse en un testigo de cargo, de su propia vida y de la que le han hecho vivir. El mito fue siempre un objeto y ahora se nos descubre como una persona. Manuela Sánchez la humaniza, la descarna y ejerce en escena la mejor versión de la palabra “compasión”. Esto es, se apasiona con la parricida, con la traicionada, con la olvidada, con la humillada y la ofendida que se rebela hasta el extremo de la locura, que sigue siendo la forma más cuerda de abrazar la vida en algunos casos. Su trabajo escénico es irreprochable. La actriz gaditana no sobreactúa, sino que nos escupe a la cara toda su fortaleza y su debilidad, en un proceso de empoderamiento que lleva consecuentemente al grito, aunque en esta ocasión, se trate de un bellísimo alarido razonable. (Juan José Téllez).

La Compañía

Zia. La Malavitta nace como un proyecto unipersonal de la actriz y dramaturga Manuela Sánchez y de su necesidad de recontar los mitos femeninos desde una mirada feminista. Su primera pieza titulada Fragmentos de Mujer rota – Medea Descarnada parte de años de investigación tras enamorarse del texto Medea Material del dramaturgo alemán Heiner Müller durante sus años de formación teatral en el Laboratorio de William Layton en Madrid.

La compañía nace en 2021 cuando la propia autora junto con el director, actor y dramaturgo Pepe Bablé comienzan los ensayos de Fragmentos de Mujer rota – Medea Descarnada que culmina con su estreno el 7 de Octubre de 2022 en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera, localidad de residencia de la autora, y más tarde en la tercera edición Portuguesa del Festiva das Marías, festival interdisciplinario con carácter internacional que se enfoca en la perspectiva del arte femenino en diversas áreas de la creación artística.

El inicio

¡Siempre hay que volver a los clásicos! Cuántas veces no habremos oído esta sentencia aplicada a diferentes áreas de la actividad humana, bien sea la pintura, la escultura o el pensamiento. Todavía hoy recurrimos a los cánones clásicos establecidos en la dramaturgia sin observar que Grecia nos dota de los principios de la democracia pero también del patriarcado y la misoginia. Medea, como mito de la mujer que arrastrada por sus celos y la venganza mata a sus hijos para así destruir a Jasón. ¿Cuántos hombres, entonces y ahora, han asesinado a sus hijos y no han sufrido el descrédito del que ha sido objeto Medea, a la que han tachado de bruja, maligna, capaz del más horrendo de los crímenes al matar a sus hijos por venganza contra un hombre? Podríamos poner mil ejemplos de hombres que hicieron lo mismo y que pasaron a la historia como grandes guerreros. Ninguna muerte es justificable y no lo vamos a hacer desde aquí pero a lo largo de la historia se ha matado por muchos motivos y el amor ha sido uno de ellos. Aún así, parece que a las mujeres se nos vedan la ira, el dolor, la venganza, la estrategia. Tenemos que ser los seres serafínicos que los hombres han decidido que seamos o somos diablos si no cumplimos el canon. (Manuela Sánchez)

La obra

Una mujer, una actriz, se instala en el territorio de la memoria para narrar, en primera persona, los avatares de una heroína clásica: Medea. Y lo hace desde el recuerdo que le produce haber transitado por su cuerpo durante muchos años a través del teatro, y del sentimiento forjado, durante ese tiempo, por habitar su piel y sus entrañas. ¿Es una actriz que interpreta a Medea, o es la propia Medea la que ya

habla por boca de la actriz? La secuencia es transparente: la memoria no es impermeable al deterioro y la corrosión del tiempo, y es moldeable a los deseos de violentarla. Ya se sabe que la historia la realiza uno (una) y la escriben los demás. Así que este ejercicio, para que funcione, es intentar hacer una escritura conjunta sobre la vida y obra de este personaje mítico. Nosotros ponemos las palabras y las acciones y usted, espectador, haga sus conjeturas encontrando los silogismos. Hoy la mujer recupera su lugar. El que siempre deseó y nunca tuvo, o le fue arrebatado, el que le corresponde por justicia y por principios de la propia naturaleza. Los géneros son complejos como lo es la vida y el uso que cada uno le quiera dar. Lo demás son historias que no por mil veces repetidas dejan de ser interesantes, precisas y necesarias. Gracias por acompañarnos en este tránsito por la memoria.

A partir de Medea

Una mujer que se manifiesta a través de los pedazos, trozos y jirones de su propia alma, es la protagonista de esta historia que ahonda, aún más, en los recovecos de este mito tan conocido por todos. Es una mujer que se sirve de otra mujer: Medea, para evidenciar que aquella sociedad mitológica que habitó no es tan remota, ya que ella, aún hoy, simboliza las desventajas de ser mujer en una sociedad regida por los cánones impuestos por el patriarcado. Y es que los siglos han pasado, pero las formas y sus consecuencias siguen intactas.

Una mujer, una actriz, que se enfrenta a sus propias contradicciones frente al espejo de su posible yo, escarbando entre los remiendos de su memoria y tomando las palabras, hechos y situaciones de diferentes versiones de este mito, para narrar su propia historia desde el amor y la admiración por Medea, y gritando desde el despecho propio, lo que representa este mito para ella. (Pepe Bablé)

Manuela Sánchez

Manuela Sánchez comienza su andadura teatral en el Aula Municipal de Teatro de Chiclana de la mano de Rafael(Faly) Guerrero participando en diversos montajes como “El Enfermo Imaginario” de Moliere, “Motín de Brujas” de Josep Mª Jornet y Bonet, con Taetro. Socia fundadora de Taetro desarrolla trabajos como actriz y ayudante de dirección, y se forma con profesionales como Alfonso Zurro (Dramaturgia), Aurora Sánchez (Técnica Bertold Bretch) y Paco Algora (Interpretación). Cofundadora del grupo “Los mismos de siempre”, investiga durante años en el teatro de improvisación y la performance participando en varias ediciones de “La Nave del Teatro”, en Chiclana. Junto a Ramón Pareja trabaja en “El Sueño de una Noche de Verano” estrenado en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Con Angelines Domínguez Iceta, es fundadora de Taetrín, con la que desarrolla, durante varios años, varios montajes teatrales infantiles para diversas campañas del Teatro en la Escuela. A la muerte de Faly Guerrero, su mentor, decide salir de su ciudad para seguir con su formación: en Granada con Francisco Ortuño, en Cenfoarte (actual Escénica), en el Kensington and Chelsea College, de Londres, Inglaterra y, posteriormente, en el Laboratorio de William Layton, en Madrid, donde participa en varios capítulos de series de TV como “Cuéntame cómo pasó” o “Aquí no hay quién viva”, y en el largometraje “El 8” de Drakonian Producciones.

En los últimos años, de nuevo en Cádiz, crea junto a Zoraida Casas la compañía La Maldita Cabaret, y giran durante tres años con su espectáculo Akelarre del que es coautora, al mismo tiempo que continúa con su labor pedagógica en el Aula Municipal de Teatro de Chiclana. Interviene en la película “Mi Gran Despedida”, de Antonio Hens y Antonio Álamo y se hace cargo de la programación teatral de la Sala Steez, de Chiclana, en la que realiza monólogos de Stand Up Comedy, como “Una actriz de peso”, alegato contra la gordofobia; espectáculo que paró su gira por I.E.S. de la provincia por la llegada del Covid- 19.

Pepe Bablé

Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, y de la Asociación de Directores de Escena de España, ADE, entre otras. Fundador de Palma Teatro con el que pone en escena once espectáculos y obtiene el Premio “Tespis” a la Mejor Interpretación en el XVI Certamen Nacional de Teatro Social. Colabora como actor con Taller Teatro Gaditano en “Magia Roja” y ha participado en varios cortos y largometrajes. Es autor de algunos textos dramáticos y ha diseñado la iluminación de muchos espectáculos. Actualmente es director del Teatro La Tía Norica y de Albanta.

Entre sus creaciones escénicas se encuentran: “El Principito”, “Dos noches”, “El retablillo de Don Cristóbal”, ”El dragón de tres cabezas”, ”Sainete de La Tía Norica”, “Baile de Marionetas”, “Autos de Navidad”, “Batillo cicerone: Pimpi de Cái”, “La Tía Norica: El sainete…”, “El Retablo de Maese Pedro”, “El Sueño…”, “Jornada de la Humillación”, “Agnus Dei”, “Butterfly”, “El color de Agosto”, “Las tres gracias de la casa de enfrente”, “Flamencos de Cádiz”, “Celeste Flora”, “Bajarse al moro”, “El montaplatos”, “Malfario”, “Flores arrancadas a la niebla”, “Cádiz en mi corazón. Postales de un viaje imposible”, “Bendita Gloria”, “Mariquita a parece ahogada dentro de una cesta”, “Ellas” y “En tu divino laberinto”. Algunos de sus espectáculos han sido representados en más de quince países, y ha obtenido diversos premios y nominaciones.