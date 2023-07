Las derechas no logran los escaños suficientes para cambiar el gobierno

El Partido Popular (PP), que este 23 de julio de 2023 ganó las elecciones generales en Ubrique con 4.785 votos (el 48,33% de los sufragios emitidos), no logró con la ultraderecha los escaños suficientes en el Congreso para contar con los apoyos parlamentarios mínimos para poder formar gobierno. El segundo lugar lo ocupó en Ubrique el PSOE, con 2.792 votos (28,20%). La ultraderecha cosechó 1.245 (12,57%). Por su parte, Sumar consiguió 740 votos (7,47%). Entre las candidaturas que no obtuvieron escaño, Adelante Andalucía obtuvo 144 votos (1,45%) y Pacma 70 (0,70%). A escala nacional, el PP, con 8.091.840 votos (33,05%), logró 136 escaños; el PSOE, con 7.760.970 votos (31,70%), cosechó 122 escaños; la ultraderecha, con 3.033.744 votos (12,39%), obtuvo 33 escaños; Sumar, con 3.014.006 votos (12,31%), consiguió 31 escaños. Las restantes candidaturas obtuvieron los siguientes diputados: ERC y Junts 7 cada una; EH Bildu 6; PNV 5; y 1 cada una BNG, CC y UPN.

Con estos datos, el PP con la ultraderecha y sus únicos dos posibles aliados (CC y UPN) podrían llegar a 171 diputados, cinco menos de la mayoría absoluta, con lo que las derechas no tendrán oportunidad de alcanzar el Gobierno de la nación. La apelación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que el PSOE se abstenga para dejarle gobernar por haber sido la lista más votada se contradice con lo ocurrido precisamente en Ubrique en las últimas elecciones municipales, en las que el PSOE ganó con 3.687 votos (el 39,35 %), mientras que el PP quedó en segundo lugar con 3.666 votos (el 39,12 %) y Andalucía por Sí en tercera posición con 1.231 votos (el 13,13 %). Estos resultados se tradujeron en 8 concejalías para el PSOE, 7 para el PP y 2 para Andalucía por Sí. Como consecuencia de un pacto entre PP y Andalucía por Sí, el 17 de junio fue proclamado alcalde Mario Casillas (Partido Popular), frente a la lista más votada.

Como España es una democracia parlamentaria, consigue el Gobierno de la nación el candidato que consiga recabar más apoyos en el Congreso de los Diputados. En el caso de las elecciones generales de este 23 de julio de 2023, el candidato socialista, Pedro Sánchez, contaría en teoría con mayores posibilidades de recabar dichos apoyos parlamentarios que las derechas, con lo que se podría reeditar el Gobierno de coalición progresista, en esta ocasión entre PSOE y Sumar, con apoyo parlamentario de las minorías que respaldaron la anterior investidura del líder socialista.

A este respecto, hay que recordar lo que dice el artículo 99 de la Constitución española de 1978:

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.