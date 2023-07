El ministro Marlaska, en la sede del PSOE de Ubrique

El candidato número 1 de la lista del PSOE de Cádiz al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio y ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, participó en un acto electoral en la sede del PSOE de Ubrique el 13 de julio de 2023. Estuvo acompañado de la secretaria general local socialista y ex alcaldesa, Isabel Gómez García. Esta manifestó en un vídeo publicado en su cuenta de facebook su confianza en un gobierno socialista, “para que siga llevando a cabo todas las políticas sociales, económicas, dirigidas a la clase media, a jóvenes, mayores, mujeres, colectivos de la diversidad, y eso es lo que hoy hemos reforzado en la localidad gracias a la visita de nuestro candidato al Congreso de los Diputados, Fernando Grande Marlaska”. Gómez añadió: “Es un honor tenerlo en Ubrique para compartir con nuestro municipio esa importancia que nos llama el 23 de julio; además, hemos podido darle el agradecimiento personal por tener en Ubrique la primera oficina de expedición del DNI de la comarca de la Sierra de Cádiz en un municipio que no tiene comisaría de la Policía Nacional. Así que con esas políticas, de refuerza de las garantías de los derechos colectivos, también individuales, tenemos que pensar en el 23 de julio, porque no nos queda más que una alternativa para seguir adelante, para seguir avanzando, que es la de apostar por el gobierno socialista de Pedro Sánchez y llevarlo a que vuelva a ser presidente del Gobierno”.