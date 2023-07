CCOO apuesta por la senda del progreso este 23J frente a quienes quieren destruir derechos

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT de Cádiz han mantenido un encuentro con dirigentes del PSOE de la provincia, a instancias de este último, en el que las centrales sindicales han escuchado las propuestas del partido y han presentado las suyas, en el marco de las elecciones del 23 de julio, según informó CCOO en un comunicado difundido el 19 de julio de 2023. En ese sentido, la secretaria general de CCOO de Cádiz, Inmaculada Rodríguez, ha señalado que “ese día la ciudadanía, y la clase trabajadora en particular, va a decidir qué modelo social y de sociedad quiere. “Entendemos hay frustración ante problemas como el desempleo o la precariedad laboral, pero la solución no está en políticas que deconstruyen los avances que han costado años alcanzar, sino en las políticas de progreso que permiten afianzar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”. Inmaculada Rodríguez ha dejado claro que “ese día se van a decidir muchas cosas en este país, empezando por el modelo social y de sociedad que queremos y al que aspiramos. Siempre hemos mirado a Europa como una oportunidad de progreso y de avance para que este país saliera adelante y el 23 de julio está en riesgo parte de esa estructura de avances”.

De hecho, esta dirigente sindical ha mostrado su preocupación, aclarando que esta “no es infundada, sino que responde a las acciones que están llevando a cabo gobiernos en los que se ha instaurado la extrema derecha, que están deconstruyendo todo lo avanzado en estos años”.

Rodríguez ha dicho que “entendemos que hay frustración ante problemas como el desempleo o la precariedad laboral, pero la senda adecuada es la que conduce al progreso, no la que deconstruye. La respuesta está en la Constitución Española que recoge claramente hacia donde debemos de ir, el respeto hacia la otra persona y sobre todo, la importancia de atraer políticas de progreso para seguir afianzando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el cuarto pilar del Estado social anclado en la dependencia y los cuidados”.

“Toca seguir ampliando la oferta de servicios públicos que están muy deteriorados por las reformas de la austeridad que se llevaron a cabo durante el Gobierno de Rajoy”, ha apostillado la secretaria general de CCOO de Cádiz.