FACUA llama a apoyar el 23J una opción ‘que frene las posiciones reaccionarias que pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades’

FACUA-Consumidores en Acción ha hecho un llamamiento a participar en las elecciones generales del 23 de julio y a apoyar en ellas “una opción que frene las posiciones reaccionarias que pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades”. En un manifiesto que han enviado este lunes 18 de julio de 2023 a sus más de 250.000 socios y publicado en su página web, la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, y su secretario general, Rubén Sánchez, llaman “a la responsabilidad que tenemos todos y todas de contribuir con nuestro voto a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática”. “Nuestro voto debe ser un acto de responsabilidad democrática, un acto de defensa de un modelo de sociedad justa e igualitaria, que respeta los derechos de la ciudadanía y que garantiza la protección de los más débiles”, señalan los dirigentes de la asociación.

“Debemos defender en las urnas aquellas opciones políticas que no impliquen retrocesos en derechos sociales ni merma de los valores y principios constitucionales”, plantean en el manifiesto. “Aquellas opciones políticas que quieran trabajar en la construcción y consolidación de una sociedad plural y democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social”. “Apoyemos a quienes se comprometan a enfrentarse con valentía a los abusos del mercado, a quienes defiendan lo colectivo y los servicios públicos y a quienes quieran consolidar y mejorar los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, entre ellos la defensa de los consumidores y usuarios”, indican la presidenta y el secretario general de FACUA.

Y te preguntarás por qué FACUA hace un llamamiento al voto. Y tal vez te cuestiones por qué FACUA hace política si es una organización de consumidores y no un partido político.

Los hacemos porque conseguir mejores condiciones de vida para ti, trabajar por defender tus derechos como consumidor, luchar para que no sufras abusos, reivindicar que tengas más garantías frente a las empresas, denunciar los fraudes y exigir que se sancione a quienes los cometen, requiere y exige “hacer política”. Porque la política no la hacen solo los políticos, la hacemos todos, por acción o por omisión. Porque la política es intervenir en los asuntos que te afectan y que afectan a tu país.

FACUA hace política pero no hace partidismo, es una organización independiente y reivindicativa frente a cualquier gobierno, que trabaja por mejorar la vida de los consumidores. Y para ello consideramos necesaria la implicación del conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que con libertad y responsabilidad participe en la vida pública de su país, de su comunidad, de su municipio, tanto de forma individual como colectiva.

Nuestro poder de decisión y de elección como consumidores no está sólo en el mercado, está en nuestra capacidad y potencialidad para legitimar o no decisiones que afectan a nuestras condiciones de vida, como individuos y como sociedad. El 23 de julio tenemos la oportunidad de decidir sobre el presente y el futuro de nuestros derechos y sobre un modelo de producción y consumo más justo, solidario y sostenible. Un modelo que haga frente a la crisis climática, que no sea depredador de recursos y derechos, que no genere desigualdades y sea inclusivo.

Necesitamos un gobierno que ofrezca respuestas contundentes frente a los abusos que sufrimos los consumidores y que garantice derechos básicos para la vida y el desarrollo humano en condiciones de dignidad.

Necesitamos un gobierno que frene los abusos de la banca, de las energéticas, de los buitres inmobiliarios. Un gobierno que adopte medidas eficaces que permitan paralizar desahucios, favorezcan el pleno reconocimiento del derecho a una vivienda digna y garanticen suministros básicos.

El 23 de julio tenemos que pasar a la acción y apoyar con nuestro voto una opción que frene las posiciones reaccionarias que pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades.

El 23 de julio, nosotros decidimos qué país queremos”.