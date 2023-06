Palabras de despedida de la alcaldesa

La hasta ahora alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, cabeza de la lista más votada en las elecciones locales del 28 de mayo (PSOE), publicó en su facebook el 18 de junio de 2023 un texto de despedida como regidora y en el que asume su nuevo papel en la oposición. El texto es el siguiente:

¡Gracias infinitas a mi pueblo por haberme dado el mayor honor y responsabilidad que se pueden tener!

Han sido 8 años con sus luces y sus sombras pero donde nunca ha faltado el ímpetu, la ilusión y la capacidad para transformar nuestra realidad e intentar dejar un pueblo mejor para el presente y futuro de Ubrique, para nuestra gente.

Siempre me he inspirado en los valores de este pueblo, en su capacidad de autosuperación, en su perseverancia, en su emprendimiento, en su talento económico, social y deportivo, para estar a su altura, con un gobierno cercano y dialogante que desde la honestidad y humildad pudiera afrontar una tarea tan importante contando con nuestros vecinos, vecinas y todo su tejido asociativo así como con un equipo extraordinario de concejales y concejalas que, como yo, lo han dado todo, nos hemos dejado la piel durante este tiempo y para quienes sólo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento.

Por supuesto mi más profundo agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, quienes han hecho posible que hayamos podido trabajar como un equipo, con objetivos comunes y que sin su profesionalidad no hubiera sido posible avanzar en todos los aspectos, así como a quienes están en los diferentes servicios públicos no municipales.

Ayer celebrábamos la constitución de la nueva Corporación Municipal que suponía la despedida para esa etapa de acción y crecimiento de la que hemos sido participes y ahora nos relevan en esta tarea, felicitando al nuevo Alcalde y a quienes asumen esa función, donde le deseamos buena mano y muchos aciertos.

Nosotras y nosotros afrontamos estos nuevos momentos con un gran equipo de mujeres y hombres que, como siempre, vienen con ilusión y responsabilidad para el control y fiscalización de la acción de gobierno, como representantes de nuestro pueblo seguiremos dando lo mejor en ese nuevo escenario.

Gracias siempre a quienes con su reconocimiento y también crítica, nos han ayudado a ser mejores. Y por supuesto a quienes nos han dedicado unas palabras de aliento y cariño pues no está reñido con el respeto al nuevo Gobierno Municipal.

¡Gracias siempre!