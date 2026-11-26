El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, ha comparecido en rueda de prensa en Ubrique, acompañado de la portavoz socialista Isabel Gómez, para poner en valor «las políticas sociales, económicas y de protección a las familias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, así como su repercusión en la vida cotidiana de los gaditanos y gaditanas», según informó el PSOE en un comunicado difundido el 24 de noviembre de 2026.

El candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre ha reivindicado las medidas impulsadas por el Gobierno de España en materia de pensiones, empleo, educación, dependencia, vivienda y protección social, subrayando que el futuro de la provincia debe construirse sobre la igualdad de oportunidades, la justicia social y el fortalecimiento de los servicios públicos. «Una mayoría del PSOE en el Congreso nos permitirá seguir avanzando en derechos y oportunidades para la provincia de Cádiz, reforzar el Estado del bienestar y continuar desarrollando políticas que mejoren la vida de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan», ha manifestado.

La defensa de los derechos sociales y del Estado del bienestar

Moscoso ha planteado una reflexión sobre el futuro de los avances sociales, los servicios públicos y las políticas de igualdad ante la posibilidad de un Gobierno de derechas, advirtiendo de que los derechos conquistados no deben darse por garantizados y de que las decisiones políticas tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de la ciudadanía.

En este sentido, ha destacado la importancia de garantizar unas pensiones dignas y actualizadas, continuar mejorando los salarios y la estabilidad laboral, facilitar el acceso a la educación universitaria con independencia de la situación económica de las familias y fortalecer el sistema público de atención a la dependencia.

«Nuestros pensionistas merecen tener la tranquilidad de que sus pensiones mantendrán su poder adquisitivo; nuestros trabajadores, salarios dignos y empleos estables; y nuestras familias, la seguridad de que sus hijos e hijas podrán acceder a una educación universitaria sin que los recursos económicos sean una barrera», ha señalado.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de garantizar una atención pública de calidad a las personas mayores y de impulsar políticas que faciliten a los jóvenes el acceso a una vivienda asequible y les permitan desarrollar sus proyectos de vida en sus propios municipios.

Durante la comparecencia, Moscoso e Isabel Gómez han abordado la importancia de que los pequeños y medianos municipios ocupen un lugar prioritario en las políticas públicas, especialmente en ámbitos como el empleo, las infraestructuras, los servicios sociales, la vivienda y las oportunidades para la juventud.

El candidato socialista ha incidido en la necesidad de avanzar hacia una mayor cohesión territorial, garantizando que el lugar de residencia no condicione el acceso a los derechos, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

«Vivir en un municipio de la Sierra de Cádiz no puede significar tener menos derechos, menos servicios ni menos oportunidades que quienes viven en una gran ciudad», ha insistido Moscoso.

Finalmente, Alfonso Moscoso ha situado las próximas elecciones del 29 de noviembre como una cita decisiva para determinar el rumbo de las políticas públicas y el modelo de bienestar de los próximos años.