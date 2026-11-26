«El último escaño en Cádiz está en juego y la disputa es entre el Frente Amplio y Vox». Así lo asegura la candidatura de Frente Amplio en un mensaje difundido el 26 de noviembre de 2026, en el que anima a los electores de izquierdas a movilizarse para arrebatar dicho último escaño a la ultraderecha. Según esta candidatura de izquierdas, «durante estos años, nuestro escaño ha sido la voz de Cádiz en el Congreso y ha conseguido cosas que mejoran tu día a día: un salario mínimo más alto, alquileres prorrogados y más permisos para cuidar a los tuyos». Y añade: «Esto lo hemos logrado juntos, y vamos a por más:

Casas para vivir, no para especular.

Una pensión mínima igual al salario mínimo.

Una sanidad pública fuerte en todas las islas, con dentista y gafas incluidos.

Que paguen más los que más tienen.

El aborto blindado en la Constitución y los cuidados como un derecho.

«Cada voto que se queda en casa o va a otro partido acerca este escaño a la ultraderecha, y hace perder fuerza a la mayoría progresista. Te quedan tres días. Habla con tu familia, tus amistades y tus compañeros de trabajo, y que nadie se quede sin votar», afirma el comunicado de Frente Amplio, cuya candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre es Ada Colau..

La candidatura de Frente Amplio por la circunscripción de Cádiz para el Congreso está integrada por las siguientes personas:

Esther Francisca Gil de Reboleño Lastortres

Pedro Pablo Santamaría Curtido

Johanna Carla González Aragón

José Alfaro Berenguer

Ana Isabel Medina Curquejo (presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz)

Alfredo José Charques Calderón

Ana María Muñoz Colera

Raúl Berlanga Valenzuela.

Programa electoral de Frente Amplio.

Parque público de viviendas

La candidata de Frente Amplio Violeta Márquez, junto a Pedro Pablo Santamaría, ha reivindicado el 26 de noviembre desde Jerez de la Frontera el voto a Frente Amplio como la fuerza política que “mejor va a luchar contra la especulación y va a favorecer y garantizar el derecho a la vivienda” frente al modelo “completamente especulativo” del Partido Popular. Y esta defensa de políticas de vivienda para la mayoría social lo han hecho las candidatas precisamente frente a un solar de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), donde según ha denunciado la candidata al Senado, “la Junta de Andalucía lo tiene ahora mismo en una subasta pública hasta el 14 de enero para que empresas privadas, constructoras privadas, hagan su oferta para construir 324 viviendas de renta libre; sin ningún tipo de requisito ni condicionante ni nada, sin atender a la demanda de vivienda social que hay en nuestra ciudad”.

Violeta Márquez ha alertado de lo que puede ocurrir en el conjunto del Estado en materia de vivienda tomando como ejemplo las actuaciones que ya está llevando a cabo en Andalucía el Gobierno de Moreno Bonilla. “Este es el modelo de vivienda del Partido Popular, un modelo completamente especulativo que mercantiliza un derecho como es la vivienda. En Jerez hay 5.400 personas inscritas como demandantes para una vivienda pública, para una vivienda accesible y digna. Y al Partido Popular, lo único que se le ocurre es favorecer la venta de suelo público, y es un suelo público que nos pertenece a todos los andaluces, a todas las andaluzas, a todos los jerezanos, a todas las jerezanas, para que una empresa privada haga caja con nuestros derechos”.

En contraposición, Márquez ha señalado algunas de las medidas que contempla el programa de Frente Amplio, como la ampliación del parque público de viviendas, destinando para ello un 1% del Producto Interior Bruto a su construcción. “¿Y cómo se hace eso? -ha señalado la candidata-, pues con construcción nueva, con alquileres accesibles, con la movilización de las viviendas que están vacías o están infrautilizadas y expropiando a los fondos buitres y a los fondos de inversión, como puedan ser los grandes vendedores, como puedan ser Blackstone o las entidades bancarias como la Caixa”.

Asimismo, Márquez plantea como reto de Frente Amplio “poner fin a la especulación”; impidiendo mediante una ley que los grandes propietarios o los fondos buitres no puedan comprar viviendas cuyo destino no sea para vivienda residencial habitual. “Igualmente, expropiaremos todas las casas que los fondos buitres y los fondos de inversión, las inmobiliarias, tengan para que se puedan destinar a las familias trabajadoras”.

Por su parte, el candidato al Congreso, Pedro Pablo Santamaría, ha asegurado que Frente Amplio es “la única fuerza que podemos conseguir que el PSOE haga realmente política para la mayoría trabajadora de nuestro país. Se ha demostrado con el decreto Mari Carmen, que ha provocado además esta convocatoria adelantada de elecciones generales; pero es que, además, en nuestro programa electoral llevamos medidas de gran impacto que recogen el clamor ciudadano que hemos visto en las manifestaciones, sobre todo, en la huelga general de este mes de noviembre, y damos respuesta a las exigencias del Sindicato de Inquilinas”.

Entre estas medidas, Santamaría ha citado la conversión de los contratos de alquiler en indefinidos, garantizando también el cobro por parte de los caseros. “Vamos a poner a la administración pública como intermediaria para que esos contratos en una transición de prórroga pasen a ser indefinidos y, por otro lado, garantizar también a los caseros que a precios asequibles ponen sus viviendas a alquiler, pues que tengan una garantía del cobro por parte de los inquilinos”.

En segundo lugar, el candidato de Frente Amplio ha planteado la puesta en marcha de “un escudo hipotecario; tenemos que romper con esa anomalía que supone España en toda Europa de que el banco te embargue la casa y sigas pagando la hipoteca. La dación en pago, que era, además, una propuesta que ya se hablaba en la anterior crisis inmobiliaria, vuelve a estar sobre la mesa”. Además, la coalición propone una ayuda económica de 300 euros mes vía IRPF para aquellas familias cuyo pago de la hipoteca supere el 40% de su renta familiar. Y, finalmente, “lo decimos muy claro, lo llevamos diciendo toda la campaña, ni una Mari Carmen más. Vamos a prohibir por ley los desahucios a las familias vulnerables”.