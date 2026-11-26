El Ayuntamiento de Ubrique y la Asociación Papeles de Historia han organizado para el jueves, 3 de diciembre de 2026 el acto de presentación del número 7 de la revista Papeles de Historia. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Blas Infante a las 18 horas. En este acto además se procederá a la entrega oficial a la Biblioteca de los volúmenes del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia que son donados por la asociación Papeles de Historia.

Participan en esta actividad integrantes de esta asociación, historiadores autores de este número de la revista, y la familia del escritor y periodista ubriqueño Jesús Ynfante, a quien se consagran dos artículo de dicha publicación.

Al finalizar las intervenciones se hará entrega gratuita de un ejemplar de la revista a cada asistente.

El nº 7 de Papeles de Historia ha sido editado por la Asociación Papeles de Historia con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

La edición digital de esta revista se presentó en La Salita de Teatro de Ubrique el 13 de septiembre de 2026.