La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, visitó Ubrique el 19 de noviembre de 2026, y mantuvo un encuentro con el presidente del PP local y alcalde, Mario Casillas, «para abordar las principales necesidades de la localidad y de la Sierra de Cádiz», según expresó el PP en un comunicado.

Durante el encuentro, Mario Casillas ha trasladado «la importancia de respaldar al tejido empresarial y productivo del municipio, especialmente al sector de la piel y la marroquinería, una industria fundamental para la economía local y comarcal». En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España «medidas que permitan aliviar la presión fiscal sobre autónomos y pequeñas empresas, así como favorecer su crecimiento y competitividad».

Igualmente, ha puesto el foco en «la seguridad ciudadana y en la necesidad de mejorar las plantillas y los medios materiales y humanos de la Guardia Civil en la Sierra de Cádiz». “No queremos privilegios para la Guardia Civil, pero sí pedimos dignidad para todos ellos”, ha señalado, reclamando unas instalaciones adecuadas y recursos suficientes para desarrollar su labor.

Por su parte, García-Pelayo ha apelado a «la necesidad de un cambio en el Gobierno de España» y ha afirmado que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, “representa una alternativa basada en la confianza, el cumplimiento de los compromisos y la atención a las necesidades de los municipios, con tres cuestiones fundamentales: seguridad, apoyo al tejido productivo y oportunidades para las familias y los jóvenes”.

En ese sentido, la seguridad ha sido uno de los principales compromisos que ha destacado la candidata del PP. García-Pelayo ha denunciado «la situación de la Guardia Civil en la provincia y ha reclamado la recuperación de medios y unidades destinadas a reforzar la seguridad, especialmente en la Sierra de Cádiz». También, ha lamentado la eliminación de la unidad USECIC en la Sierra y de OCON-SUR en otras zonas de la provincia, “unas decisiones que han debilitado la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”.

Asimismo, ha reivindicado que «se reconozca a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como profesionales de riesgo, que se cumplan los compromisos salariales y que Ubrique disponga de unas instalaciones adecuadas para la Guardia Civil». «Si una ciudad quiere crecer, si una zona quiere crecer, lo primero que necesita es seguridad», ha afirmado, defendiendo que los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y a desarrollar su actividad cotidiana con garantías.

En otro orden de cosas García-Pelayo ha centrado la atención en «el apoyo que necesitan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, destacando especialmente el peso de la industria de la piel en Ubrique y su entorno». Es un sector reúne más de 350 empresas y genera alrededor de 8.000 empleos en la comarca, por lo que “es prioritario proteger esta actividad, facilitar su consolidación y favorecer la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo”. Algunas de las propuestas del Partido Popular en favor de los autónomos y el empleo pasan por la exención de la obligación de repercutir e ingresar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, la reducción de las cargas burocráticas y el paso de las declaraciones trimestrales a semestrales.

También ha defendido el reconocimiento del derecho al error ante la Administración, «para que los autónomos puedan corregir equivocaciones sin enfrentarse directamente a sanciones”, o la protección del patrimonio personal de los pequeños empresarios, especialmente de su vivienda habitual.

Otra de las prioridades es la vivienda, «con medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, el incrementar los avales del Estado hasta el 30 o el 40 % para ayudar a quienes no disponen del ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda.» Además, ha anunciado «incentivos para facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura, la ganadería y la actividad empresarial, junto con medidas que permitan el relevo generacional y faciliten la jubilación de quienes han desarrollado un negocio durante toda su vida».

Por último, García-Pelayo ha cuestionado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez por «su política alejada de los problemas reales de la ciudadanía». Para la candidata popular, “un político serio y responsable no puede decir ni sentir que le molesta la gente” y frente a ello ha asegurado que “en el Partido Popular lo que nos gusta es estar en la calle, escuchar a los vecinos y conocer de primera mano sus inquietudes”. García-Pelayo ha reivindicado una política basada en “la normalidad, la tranquilidad y el respeto a los ciudadanos, en la que los responsables públicos sepan reconocer sus errores, pedir disculpas cuando sea necesario y trabajar con un objetivo claro de mejorar la vida de la gente. Ese es el cambio necesario que Feijóo y el PP ofrecemos de cara al 29N”.