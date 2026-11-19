Adelante Andalucía celebró el 29 de octubre de 2026 una asamblea constituyente en Ubrique. En un comunicado difundido el 3 de noviembre, este grupo político expresó que este acto supuso “un paso definitivo para consolidar la organización en la localidad y construir un proyecto político cercano, andalucista y transformador”. En esta asamblea se ratificaron las coportavocías de Toñi Villa y Jesús Rodríguez García, «tras el correspondiente proceso de participación interna». Según dicho comunicado, «ambos asumen esta responsabilidad con ilusión, determinación y el firme compromiso de construir una alternativa andalucista y de izquierdas estrechamente conectada con la realidad y las necesidades de los vecinos y vecinas de Ubrique”.

Antonia María Villa Domínguez es natural de Ubrique, donde ha desarrollado su vida personal y profesional. Trabajadora de ayuda a domicilio, actualmente desempeña su labor en el servicio de prestación básica, después de años de experiencia vinculada a la Ley de Dependencia. «Su incorporación a la primera línea de Adelante Andalucía responde a su voluntad de dar voz a los colectivos más olvidados, especialmente a las trabajadoras de los cuidados, y de seguir defendiendo sus derechos desde la organización colectiva», según dicha nota de prensa.

Por su parte, Jesús Rodríguez García es artesano marroquinero de oficio, diseñador por formación y andalucista por convicción. Es militante de base de Adelante Andalucía «comprometido con la necesidad de fortalecer un proyecto político propio, de izquierdas y arraigado en el territorio». Asume la coportavocía de la nueva asamblea local «con la voluntad de contribuir a la organización colectiva, fomentar la participación ciudadana y trabajar desde la cercanía para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Ubrique», según expresó el comunicado.

El comunicado termina así: “Ubrique tiene mucho que decir y mucho que aportar a la construcción de otra Andalucía. Necesitamos una organización que esté presente en nuestros pueblos, que conozca sus problemas, que escuche a su gente y que sea capaz de defender nuestros servicios públicos, nuestro territorio y unas condiciones de vida dignas”.