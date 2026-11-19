La candidata número 1 de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y la candidata al senado por la candidatura Senado de Progreso, Violeta Márquez, participaron el 16 de noviembre de 2026 en actos electorales en la Sierra de Cádiz, acompañados por el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, y el coordinador provincial de Sumar, Ramón Vela, así como por la presidenta de la Mancomunidad de la Sierra y candidata al Congreso, Ana Medina. Las candidatas han estado, en primer término, en Arcos de la Frontera, donde han ofrecido declaraciones a los medios. A continuación, han realizado una visita a la cooperativa agrícola Europeos, de Alcalá del Valle, y Nuestra Señora de Los Remedios de Olvera, acompañadas por el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera.

Las candidatas de Frente Amplio Andaluz Esther Gil de Reboleño y Violeta Márquez han defendido en Arcos de la Frontera la necesidad de situar la Sierra de Cádiz en el centro de las políticas públicas y acabar con el abandono que sufren sus municipios. Acompañadas de Miguel Ángel Ortega, portavoz de IU de Arcos de la Frontera, Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, y Ana Medina, concejala de Olvera y presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, han presentado sus propuestas para garantizar el relevo generacional en el campo, proteger a los pequeños productores, impulsar el comercio de proximidad y mejorar las infraestructuras de la comarca.

Durante sus declaraciones a los medios, Esther Gil de Reboleño ha señalado que para Frente Amplio es fundamental que “la Sierra no quede en el olvido” y ha reclamado que la Política Agraria Común llegue prioritariamente a quienes trabajan directamente la tierra. En este sentido, ha anunciado la propuesta de crear un banco social de tierras que facilite a los jóvenes el acceso a terrenos agrícolas y permita que puedan desarrollar su actividad sin verse obligados a abandonar sus municipios.

“Queremos promover un banco social de tierra para que los jóvenes tengan acceso a comprar esas tierras o poder trabajarlas sin tener que abandonar sus pueblos, porque el relevo generacional en el sistema agroalimentario está siendo complicado y estamos viendo que el abandono de los pueblos no solo tiene que ver con los problemas de vivienda, sino también con el acceso a la tierra”, ha explicado.

Además, Gil de Reboleño también ha defendido la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras para quienes trabajan en el campo, especialmente ante situaciones de temperaturas extremas. “No se puede trabajar a 40 grados o sin descanso, no se puede trabajar en ciertas condiciones que hacen que esté peligrando la vida de las personas”, ha añadido antes de proponer el refuerzo de los mecanismos de control junto a la Inspección de Trabajo.

Por su parte, Violeta Márquez ha reivindicado el compromiso de Frente Amplio con los pequeños agricultores y productores frente a los grandes fondos y los procesos de concentración económica que terminan acaparando los beneficios generados en el territorio. “Defendemos a nuestra gente, a los pequeños agricultores y a los pequeños productores. Estamos con quienes nos dan de comer frente a los fondos buitre y al gran capital”, ha afirmado.

Así, Márquez ha planteado sancionar las ventas a pérdidas y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de que los beneficios de la actividad agrícola reviertan en quienes trabajan la tierra. “Es necesario que se hagan unas sanciones efectivas y que el intermediario y el supermercado no se lleven todo el beneficio”, ha añadido la número dos al Senado, apostando también por potenciar los mercados de proximidad como herramienta para fortalecer la economía local y evitar que los municipios de la Sierra pierdan habitantes.

“Necesitamos que nuestros pueblos y nuestros municipios no se queden vacíos como estamos viendo en otras partes de España”, ha defendido Márquez. Además, la candidata también ha situado como una prioridad de Frente Amplio Andaluz la mejora de las infraestructuras eléctricas de la Sierra, en especial ante los problemas de suministro que sufren distintos municipios de la comarca.

En este sentido, ha anunciado que Frente Amplio y Senado de Progreso defienden “un plan ambicioso de inversión para renovar y mantener la red eléctrica de todos los municipios de la Sierra de Cádiz”. “No podemos normalizar que sea la comarca más maltratada y abandonada de la provincia por parte de las administraciones”, ha añadido.

Finalmente, Marquez ha vuelto a reivindicar la importancia de las próximas elecciones generales para la composición del Senado, y ha defendido la candidatura conjunta de Senado de Progreso como la única oportunidad para que la izquierda pueda recuperar su representación en la Cámara Alta, especialmente después de ver cómo durante esta legislatura la derecha la ha utilizado como ariete contra el gobierno de coalición. “Somos muchas organizaciones que hemos puesto por delante lo común”, ha sostenido.

Frente Amplio continúa durante la jornada su recorrido por la Sierra de Cádiz para trasladar sus propuestas y recoger las demandas de los diversos municipios para convertirlas en compromisos de la próxima legislatura. “Hay que poner en el centro a la ciudadanía de la Sierra de Cádiz y hoy nos vamos a trasladar no solo a Arcos, vamos a pasar por Ubrique, por Olvera, por Alcalá del Valle para poner sobre la mesa todas nuestras propuestas y que vea la ciudadanía de la sierra de Cádiz que Frente Amplio va a llevar todas sus demandas al Congreso”, ha dicho Gil de Reboleño.

Programa de Frente Amplio.