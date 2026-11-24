La Plataforma Cívica «Senado de Progreso» difundió el 22 de noviembre de 2026 un comunicado en el que explica las características de la candidatura unitaria de izquierdas conformada para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre en la Cámara Alta. Esta candidatura se dio a conocer el 16 de octubre. Se trata de «un acuerdo sobre listas unitarias de las fuerzas progresistas al Senado, en 45 circunscripciones, una de ellas en la provincia de Cádiz». Las fuerzas progresistas se unen en las candidaturas de “Senado de Progreso”. En Ubrique esta candidatura está apoyada por el PSOE y el Frente Amplio.

Se integran en Senado de Progreso en el conjunto del país el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre de Navarra. En Cataluña, la candidatura está formada por PSC y Frente Amplio-Comuns.

El comunicado señala que «este acuerdo, que nace de la sociedad civil, fue fruto de que miles de personas en toda España (400 personas se adhirieron en esta provincia) tomaran la iniciativa de proponer a las fuerzas políticas la necesidad de sumar fuerzas en una sola candidatura, única forma de hacer frente a la ocupación del Senado por la derecha aliada con la extrema derecha».

Hay que recordar que el sistema de elección de los senadores implica que en la provincia de Cádiz se eligen cuatro, aunque cada elector solo puede “marcar” a tres candidatos. Según la Plataforma, «esto hace que, por un lado, se necesiten cientos de miles (probablemente 200 mil o más) de votos para que una persona sea elegida, y por otro, que siempre esa elección se acumula en dos fuerzas políticas, una que obtiene tres senadores/as y otra que obtiene un senador/a, quedando el resto sin ninguna posibilidad. Es decir, los votos que pueden recibir los candidatos/as de esas fuerzas políticas, con menos de 200 mil votos, van directamente al sumidero, no sirven de nada».

«Este sistema mayoritario de elección de senadores/as y la acumulación en la candidatura más votada de tres cuartos de los puestos a elegir hizo que en 2023 el PP con el 34,7 por ciento de los votos obtuviera el 57,7 por ciento de los puestos del Senado. Ahora la derecha y ultraderecha han manifestado que pretenden alcanzar los 3/5 del Senado, «lo cual les permitiría boicotear cualquier propuesta progresista y tomar, sin consenso, instituciones como el Tribunal Constitucional o el CGPJ. Solo una candidatura unitaria de las fuerzas de progreso puede hacer frente a esto».

En la provincia de Cádiz se han presentado finalmente siete candidaturas al Senado. La derecha y la ultraderecha presenta una sola candidatura. Por el contrario, las fuerzas progresistas han presentado además de la candidatura unitaria de «Senado de Progreso», cinco candidaturas más. Como indica la Plataforma, «o somos capaces de acumular todos los votos en una candidatura de progreso o la única candidatura de la derecha y ultraderecha, obtendría al menos tres de los cuatro senadores/as que se pueden elegir en la provincia de Cádiz».

«La conclusión parece evidente: independientemente de las opciones que se puedan tener en la elección de los diputados al Congreso, para el Senado es imprescindible que no se pierda ningún voto progresista. Para conseguirlo se deben acumular los apoyos a los candidatos/a de Senado de Progreso porque es la única que agrupa a fuerzas con posibilidades de obtener los 200 mil votos necesarios».

El comunicado añade: «Llegado este momento debemos felicitarnos como plataforma cívica: con nuestro esfuerzo, adhesiones al Manifiesto, difusión por las redes, y participación en los actos que hemos organizado hemos conseguido convencer a fuerzas progresistas, desgraciadamente no a todas, de la necesidad, del deber ético, de concurrir de forma unitaria a estas elecciones, las demás formaciones de izquierdas aún están a tiempo de sumar sus votos a esta propuesta. En segundo lugar, queremos decir que la tarea no ha terminado, nosotros y nosotras no hacemos campaña electoral, pero sí debemos transmitir, difundir, hablar con las personas que nos rodean, de la importancia de que no se pierda ningún voto, marcando a los candidatos/as de Senado de Progreso; todo lo demás solo contribuye a que la lista única de la derecha-ultraderecha consiga la casi totalidad de los puestos y convierta el Senado en un verdadero búnker antidemocrático».

El comunicado finaliza «con la sincera esperanza de que el 29 de noviembre seamos capaces de llenar las urnas de progreso, solidaridad y libertad».