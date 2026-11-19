El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique aprobó el 17 de noviembre de 2026 en sesión extraordinaria el presupuesto municipal para el año 2027, que asciende a 14.490.166,87 euros. Votaron a favor PP y AxS. El documento fue defendido por el concejal de Hacienda, José Antonio Bautista. Por su parte, los ediles del grupo socialista se ausentaron en señal de protesta por la hora de la convocatoria: las 13:00 horas. Ante la ausencia de los representantes socialistas, el Partido Popular difundió un comunicado en el que pone en boca dell presidente local del PP de Ubrique y alcalde del municipio, Mario Casillas, su “profunda indignación” ante el plantón “irresponsable” del Grupo Municipal Socialista, «cuyos concejales se han ausentado en bloque y sin previo aviso de la sesión plenaria». Según el PP, en el pleno «se abordaban cuestiones prioritarias para los vecinos de la localidad».

Casillas y su equipo califican este hecho como un “incumplimiento flagrante de sus obligaciones institucionales” como representantes públicos, «dejando abandonados los debates de los asuntos clave que atañen directamente al bienestar de los vecinos y vecinas de Ubrique». «Estamos ante un puro acto de campaña electoral que demuestra lo poco que le importan los problemas reales de nuestro pueblo», se ha denunciado formalmente en el Pleno. «Resulta inaceptable que prefieran la estrategia partidista antes que sentarse a trabajar y cumplir con el deber para el que fueron elegidos». A pesar de esta «espantada», los populares han mantenido su compromiso firme con el municipio, garantizando la continuidad de la sesión plenaria y sacando adelante los acuerdos necesarios para Ubrique.

«En la jornada se debatía sobre los Presupuestos municipales del próximo año, que cuentan con uno consolidado de ingresos de 15.473.898,99 euros. A lo largo de la actual legislatura, los populares han cumplido con los ciudadanos y han presentado anualmente su presupuesto municipal para el siguiente año, asumiendo su responsabilidad en el Gobierno del municipio ubriqueño. “Lo que no es de justicia para el vecino es contar con una representación socialista que no está a la altura de las circunstancias y que evita la responsabilidad que implica el haber recibido el voto de sus vecinos y avanzar en el día a día de la ciudad”, manifiesta el alcalde y presidente local del PP.

Para concluir, el PP reiteró su «compromiso con los vecinos y vecinas del municipio», asegurando que “seguiremos trabajando con toda la ilusión y las ganas que garanticen el desarrollo de Ubrique”.

Respuesta del Grupo Socialista

El grupo municipal socialista respondió con un comunicado difundido el 18 de noviembre de 2026 a las declaraciones del alcalde. El PSOE mostró su «desacuerdo con el horario de la sesión» (13:00 horas) y por lo que considera una «falta de información y participación por parte del alcalde y del equipo de gobierno». En este comunicado, los socialistas explican que el 12 de noviembre asistieron a una Comisión Informativa de Hacienda extraordinaria para abordar la propuesta de presupuestos y donde formularon varias preguntas sobre el documento, que no fueron respondidas por la ausencia del concejal de Hacienda, José Antonio Bautista. El alcalde, según el PSOE, «se comprometió a facilitar las contestaciones antes de la celebración del pleno, algo que, según el PSOE, todavía no se ha producido».

Los socialistas señalan que llevan solicitando desde septiembre el borrador de los presupuestos municipales y que, durante este tiempo, la respuesta recibida ha sido que «se está trabajando en ello». Los socialistas consideran insuficiente la celebración de una única comisión informativa para abordar unas cuentas que califican de importantes para la planificación municipal del próximo ejercicio.

Otra de las quejas de los socialistas es el horario de las convocatorias municipales. El PSOE asegura que ha solicitado reiteradamente que los órganos y reuniones se celebren por la tarde para facilitar la asistencia de sus concejales. En este sentido, denuncia que estas peticiones son «cada vez más y con mayor naturalidad, ignoradas».

El grupo municipal considera que esta situación dificulta su «labor de presentación de propuestas y de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno». También critica el trato que, a su modo de ver, reciben los colectivos y asociaciones locales por parte del Ayuntamiento. En el comunicado, los socialistas sostienen que este comportamiento «no se puede aceptar como normalidad democrática».

Por estos motivos, los concejales socialistas decidieron ausentarse del pleno extraordinario de este martes. Según su comunicado, esta decisión fue «madurada y responsable» y con ella pretenden poner de manifiesto la «falta de participación de la oposición en los asuntos municipales».