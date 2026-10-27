La campaña de teatro de otoño arranca con la comedia Pensionistas

La Campaña de Teatro de Ubrique Otoño 2026, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y que se desarrollará durante el mes de noviembre de 2026, se abre el sábado día 7, a las 20 horas, con la representación de la obra «Pensionistas. La comedia», de «No somos nadie Producciones». Las funciones de esta Campaña de Teatro tendrán lugar los días 7 (20:00 horas), 14 (21:00 horas), 21 (20:00 horas) y 28 de noviembre (18:00 horas). Los abonos se pusieron a la venta a partir del jueves 15 de octubre en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, si bien las entradas podrán adquirirse en la semana de cada función.

Precios

Abonos: 30 €.

Entradas: 10 € (General) 8 € (con el Carnet Joven) 7 € (con la Tarjeta de más de 65 años).



Programación

7 de noviembre: Pensionistas (Cía. No Somos Nadie). Tres mujeres han enviudado a causa de la Covid-19. Sin apenas recursos, se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones. Partiendo de esta situación dramática; nace una aventura divertida, llena de momentos hilarantes, malentendidos y donde el teléfono e internet se convierten en el medio para conseguir hacer realidad sus sueños. La obra se convierte en un canto a la vida y al poder de las mujeres que no renuncian a conseguir aquello que más desean. Pero, ¿lograrán cumplir sus sueños?

14 de noviembre: Nada (Cía. La Cochera). Nada: inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Sensación de vacío. Ninguna cosa. Lucas, Mateo y Juan son tres amigos en busca de un gran final que les ayude a darle un sentido a su destino fatal. Están a las puertas del Apocalipsis. Y están bloqueados. Porque lo crean o no, el Apocalipsis bloquea. Se encuentran en mitad de la nada sin saber muy bien qué hacer. Lucas les pide a sus amigos un último deseo. Mateo y Juan se ven incapaces de cumplirlo. ¿De qué deseo estamos hablando? ¿Qué puede ser tan complicado de realizar? El Apocalipsis ya está aquí. Queda muy poco tiempo para que todo termine. Ellos se encuentran en mitad de la nada. Y en la nada, nada se puede hacer.

21 de noviembre: Abre fácil (Cía. La Cochera). Abre fácil: eso que siempre nos cuesta la vida abrir. Lo que es fácil para unos puede llegar a ser muy difícil para otros. Eso es así y así seguirá y nunca cambiará. Es fácil que en este momento de la sinopsis les haya venido a la cabeza Alaska. Pero esto ¿a quién le importa?. Lo realmente difícil es que con esta sinopsis puedan enterarse de qué va la historia que están a punto de ver. Nunca dije que fuese fácil. Eso sí, si alguno piensa que va a poder aguantar la risa… lo veo realmente difícil.

28 de noviembre: Para entrar a vivir (Cía. La Cochera). Una pareja está desesperada por encontrar un piso de alquiler para entrar a vivir. Mientras les enseñan un piso de 23 metros cuadrados, la propietaria muere inesperadamente. Una ocasión difícil de desaprovechar.

Pensionistas

«Tras el éxito cosechado en sus dos primeras temporadas, Pensionistas inicia su tercera temporada consolidada como una de las comedias más exitosa. Con 113 funciones representadas y más de 45.000 espectadores, la obra continúa su gira nacional y anuncia una incorporación de excepción: Charo Reina, una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama teatral y televisivo español, que se suma al elenco en esta nueva temporada.

Pensionistas llega el próximo sábado 7 de noviembre a la ciudad de Ubrique, donde ofrecerá una función en el Salón de Actos IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas pueden adquirirse en punto físico fijado por el organizador (Ayuntamiento de Ubrique).

Protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Charo Reina, Pensionistas continúa apostando por un reparto de grandes nombres que combinan experiencia, cercanía y un extraordinario talento para la comedia.

La incorporación de Charo Reina supone un nuevo impulso para una producción que continúa creciendo temporada tras temporada. Con una sólida trayectoria en teatro, televisión y musicales, la actriz aporta al espectáculo toda su personalidad, su vis cómica y su enorme conexión con el público, enriqueciendo una función que se ha convertido en una de las comedias de mayor éxito de la cartelera nacional.

La obra cuenta la historia de Rosa, Antonia y Carmen, tres jubiladas que, tras enviudar durante la pandemia, se ven obligadas a compartir casa y «buscarse la vida». Lo que comienza como una decisión forzada por la precaria economía, pronto se convierte en un viaje lleno de situaciones alocadas, hilarantes y repleta de malentendidos que las llevará a situaciones tan divertidas como surrealistas.

A lo largo de su recorrido por los teatros de todo el país, Pensionistas ha acumulado numerosos llenos y una respuesta entusiasta del público. Está comedia de enredo y sátira social ofrece un retrato apasionante y divertido de la tercera edad.

«La llegada de Charo aporta una energía maravillosa a una función que el público ya siente como suya. Conserva toda la esencia de Pensionistas y, al mismo tiempo, abre una nueva etapa muy ilusionante para todos», señala Irma Soriano.

Por su parte, Charo Reina afirma: «Cuando leí el texto entendí enseguida por qué el público sale tan feliz del teatro. Es una comedia llena, de humor y diversión.

Estoy ilusionada de formar parte de esta familia y de compartir escenario con Irma Soriano y Loreto Valverde.»

Loreto Valverde destaca la cercanía de la historia: «Es una obra en la que todo el mundo se reconoce. El público se ríe muchísimo, porque habla de la vida, de la amistad y de empezar de nuevo cuando nadie lo espera.»

La obra está basada en la comedia valenciana Pensionistes, creada en 2020 tras la pandemia como una respuesta optimista a un momento especialmente complejo.

«Las desgracias se superan mejor desde el humor», explica el autor y director Gabriel Esparza, subrayando la excelente acogida que está teniendo la versión en castellano.

Con esta tercera temporada, Pensionistas continúa su recorrido por los teatros de toda España y culminará su gira con una gran temporada en Madrid, que reafirma el éxito de una comedia que ha sabido conquistar al público.