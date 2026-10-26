Taller participativo de diagnóstico climático

El martes, 10 de noviembre de 2026, de 17:00 a 19:00 horas, se celebra en la Sala Multiusos de la Piscina Cubierta de Ubrique la segunda ronda de los talleres participativos de diagnóstico climático «Tu municipio, tu río, tu voz», organizados por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz y englobados dentro del proyecto URRACA.

Para asistir a este taller no es necesario haber participado en la primera ronda ni tener conocimientos técnicos previos de modo que se encuentra abierto a cualquier persona: vecinos/as, asociaciones, colectivos, agricultores/as, comerciantes, jóvenes y personas mayores. El único requisito es querer participar. La asistencia es gratuita hasta completar aforo previa inscripción en el formulario online. La web municipal informó:

¿Para qué sirve este taller?

En la primera ronda de talleres se pusieron sobre la mesa los problemas: inundaciones, sequías prolongadas, episodios de calor extremo, degradación del entorno fluvial. Se cartografiaron juntos y se priorizaron cuáles necesitaban atención urgente.

Ahora toca el siguiente paso: buscar soluciones. En este taller se trabajará sobre ese diagnóstico para proponer y debatir medidas concretas que permitan responder a la pregunta: ¿cómo queremos adaptar nuestros ríos urbanos al cambio climático? Las ideas recogidas alimentarán directamente los planes de actuación que se elaborarán al final del proyecto URRACA.

¿Qué haremos?

Repasaremos los problemas detectados en la primera ronda y los puntos más vulnerables.

Propondremos soluciones: desde pequeñas actuaciones en el entorno del río hasta medidas más complejas.

Debatiremos qué soluciones son viables, realistas y prioritarias para el municipio.

Empezaremos a dibujar entre todos el contenido del plan de actuación.

¿Qué es el proyecto URRACA?