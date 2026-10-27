IU pide la apertura, inspección y limpieza de las alcantarillas tapadas tras el asfaltado

Izquierda Unida de Ubrique ha exigido al gobierno municipal la reapertura e inspección inmediata de todas las alcantarillas y arquetas que permanecen sepultadas bajo el asfalto tres meses después de las obras de pavimentación. En un comunicado difundido el 21 de octubre de 2026, IU expresa que «los vecinos y vecinas están hartos de trasladar esta situación por todas las vías posibles —a través de la aplicación «Mejora Ubrique», mediante instancias registradas en el Ayuntamiento y notificándolo a la Policía Local—sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. Consideran inconcebible que, tras tres meses de inacción municipal, sigan tapiados unos registros que deberían haber sido destapados en la misma semana del reasfaltado o, a lo sumo, a la semana siguiente». Asimismo, alerta de que «la inminente llegada de la época de lluvias puede transformar las calles en verdaderos ríos si el Ayuntamiento no actúa con urgencia para destapar y poner a punto la red de drenaje».

Izquierda Unida remarca que, «si bien los proyectos para recuperarse de los daños causados por los anteriores trenes de borrascas son positivos, no se pueden descuidar las labores preventivas básicas. Mantener las alcantarillas libres y limpias es fundamental para garantizar que el agua de lluvia discurra por su cauce natural y evitar que las familias del municipio tengan que lamentar nuevos daños en sus viviendas o comercios».

Por otro lado, esta formación política critica «la falta de planificación del gobierno local, que no programa estas actuaciones de limpieza hasta que ya es demasiado tarde, o las limita exclusivamente a las calles más céntricas y de mayor afluencia». «Lamentamos este abandono de los barrios. ¿Acaso los vecinos y vecinas del resto del municipio no pagan la tasa de alcantarillado?», denuncia IU, recordando que !este impuesto se cobra periódicamente a toda la ciudadanía por un servicio que no se está prestando de manera equitativa ni eficaz».

Por todo ello, IU exige al Ayuntamiento que «actúe de inmediato en todo el casco urbano antes de que el inicio de las precipitaciones provoque males mayores».