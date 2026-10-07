Actividades de la Semana del Mayor

El jueves 8 de octubre de 2026 se celebran varias actividades de la Semana del Mayor, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Ll-Abogados, Mayores Activos, iKebana, Cineando en Ubrique y Vanessa Lara.

  • A las 11:00 horas, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, se desarrolla un Taller de «Salud Responde y utilización de la aplicación», a cargo de Macarena García, trabajadora social, y María Remedios, administrativa del Centro de Salud.
  • De 17:00 a 18:00 horas, la abogada Julia Rodriguez imparte una charla en el IES Maestro Francisco Fatou.
  • De 18:00 a 19:00 horas: merienda (chocolatada y dulces).
Cartel de la Semana del Mayor.
Cartel de la Semana del Mayor.
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