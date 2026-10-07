La presidenta del Parlamento de Andalucía visita Ubrique

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, realizó una visita institucional al Consistorio de Ubrique el 25 de septiembre de 2026. Fue recibida por el alcalde, José Mario Casillas, y otros miembros de la Corporación. Mestre firmó en el Libro de Honor de Ubrique.

Casillas subrayó que se trataba de «un día muy importante para Ubrique», al recibir a Ana Mestre, «una presidenta que tiene unos valores, sobre todo la honradez y el sacrificio». Ha enfatizado la labor esencial que realiza y por tanto, el orgullo que es recibirla por «la seguridad que da a todos los que estamos gobernando” y le ha deseado suerte porque “su suerte será la de todos los que estamos aquí», según informó la web municipal.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía ha hablado de la importancia que tiene esta visita y destaca que «la responsabilidad es mayor cuando se conoce el territorio y cuando se conoce a las personas que dirigen este maravilloso municipio». Ha enfatizado su compromiso con Ubrique por las aspiraciones y sueños de Ubrique y su comarca. «Este municipio, como decía en el libro que me habéis permitido dedicaros unas palabras, pues es un pueblo que está curtido en valores, que además habéis hecho de la tradición un motor de futuro, un motor de crecimiento y os habéis dejado la piel para ello», recalcaba Ana Mestre.

Posteriormente, ha destacado la forma que tiene Ubrique de dirigirse al mundo entero, «con paso firme, con la capacidad de seguir aspirando a más en el ámbito de la piel». Ana Mestre, se ha dirigido directamente a los ubriqueños y ubriqueñas, mandándoles un mensaje de reconocimiento y admiración a este pueblo por lo que ofrecen a la provincia, y también al equipo de gobierno, «muchas gracias por lo que nos dais, nos ofrecéis y cómo nos presentáis ante el mundo entero a los andaluces y a los españoles».