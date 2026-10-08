Cuadro expansivo, del jerezano Víctor González, obra ganadora del LXI Certamen Nacional del Pintura Villa de Ubrique

El pintor jerezano Víctor González, con la obra «Cuadro expansivo», .ha resultado ganador del LXI Certamen Nacional del Pintura «Villa de Ubrique», cuyo premio está dotado con 5.000 € y placa. El jurado dio a conocer su fallo el 7 de octubre de 2026 en la Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos.

Además,fueron distinguidos con una mención de honor los pintores Sergio Rocafort, de Valencia, con la obra «Deshacer las cinco eses II»; Silvia Benítez, de San Fernando, con la obra «Romería», y Emilio Nieto, de Sevilla, con la obra «Última forma».

El jurado estuvo formado por Eva Morales Núñez, José Carlos Naranjo Bernal, Eduardo Jesús Millán Sañudo y María Sánchez Agustino. En el acto estuvo presente la concejala de Cultura, Patricia Caro Carrasco.

[Fuente: web municipal]