Pregunta sobre la situación del Colegio Benafélix en Diputación

El diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, preguntó en el pleno de la Diputación de Cádiz celebrado el 16 de septiembre de 2026 por la situación del colegio Benafélix de Ubrique. En el turno de preguntas, Ramón Galán volvió a solicitar información, como ya hizo en el mes de junio, sobre el informe técnico en el que estaba trabajando la Diputación con relación a los daños ocasionados por el tren de borrasca de principios de año en el Colegio de Infantil y Primaria Benafélix, de Ubrique.

Galán ha recordado que, desde el mes de febrero, y debido a los daños ocasionados por la tormenta, el centro permanece cerrado y las niñas y niños reubicados en otros colegios, con las consecuentes molestias y alteraciones en el día a día del alumnado, de las familias y de la comunidad educativa.

Este informe técnico debe contener las actuaciones necesarias para que el centro vuelva a funcionar con normalidad, por lo que “es fundamental que se agilice todo el procedimiento”, ha defendido el diputado de IU. Por su parte, la presidencia de la Diputación, Almudena Martínez, ha señalado que se contestará por escrito a IU a este respecto.