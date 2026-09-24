«Cádiz, puerto de entrada de la masonería en España»: comunicación de Antonio Morales Benítez en el XVII Symposium Internacional de Historia de la Masonería en Cagliari (Cerdeña)

Antonio Morales Benítez.
Antonio Morales Benítez.

El historiador ubriqueño Antonio Morales Benítez participó el 24 de septiembre de 2026 en Cagliari (Cerdeña) en el XVII Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, organizado por el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME), adscrito a la Universidad de Zaragoza, con el patrocinio de la Univesità degli Studio di Cagliari y el Centro Richerche Storiche sulla Liberamuratoria de Torino. El tema general de este encuentro científico es «La masonería latina: del Mediterráneo al mundo».
Antonio Morales Benítez, que es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, presentó una comunicación titulada «Cádiz, puerto de entrada de la masonería en España. Las logias del siglo XX». Su intervención se desarrolló dentro de una mesa de debate titulada «La Massoneria nel Mediterraneo», que fue moderada por Miguel Guzmán-Stein, de la Universidad de Costa Rica.
Con él intervinieron Eeric Saunier, de l’Université du Havre Normandie, con la comunicación «Franchir la Méditerranée» au temps de la seconde colonisation: le Grand Orient de France, du préjugé de couleur aux obstacles religieux (1831-1930)»; y Diego Hinojal Aguado, de la UNED, con el tema «La Francmasonería en los Regimientos de Extranjeros del Ejército Borbónico en el Mediterráneo».
Antonio Morales Benítez es vicepresidente de la Asociación Papeles de Historia y miembro del comité científico de la Asociación Casa de la Memoria.

 

Antonio Morales Benítez, durante su intervención.
Antonio Morales Benítez, durante su intervención.

 

Público asistente al symposium.
Público asistente al symposium.

 

Participantes en la mesa de debate «La Massoneria nel Mediterraneo».
Participantes en la mesa de debate «La Massoneria nel Mediterraneo».
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