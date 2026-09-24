Éxito del Club de Tenis de Mesa Adaptado de Ubrique con Juan Carlos González

El palista exmilitar jerezano-benaocaceño Juan Carlos González, vistiendo los colores del Club Tenis de Mesa Ubrique, se ha proclamado Campeón de Andalucía por Equipos y Subcampeón de Andalucía Individual de Tenis de Mesa Adaptado en el Pabellón del Híspalis, en Sevilla.
En la competición individual, González «completó una fase de grupos perfecta», clasificándose como primero tras batir por 3-1 al granadino David Gil (Vegas del Genil). En la final, el triunfo cayó del lado granadino, pero lejos de quedar ahí la rivalidad, ambos unieron sus fuerzas en la modalidad por equipos para complementarse a la perfección y coronarse juntos como los «Reyes de Andalucía».
Sin embargo, el verdadero triunfo de Juan Carlos González reside en su propia historia. Así lo relata: «Sufrir una discapacidad crónica por intoxicación en acto de servicio en la Infantería de Marina fue un golpe duro, pero el doloroso vacío, el desamparo y el abandono administrativo del Ministerio de Defensa tras su lesión en cumplimiento del deber supusieron una herida institucional aún mayor. Hoy, este doble podio andaluz demuestra que el palista benaocaceño no ha necesitado el respaldo de las altas esferas militares para alcanzar la gloria: su esfuerzo, su resiliencia y el apoyo incondicional del CTM Ubrique, patrocinadores y la afición de Jerez y la Sierra de Cádiz han sido más que suficientes para conquistar la cima por méritos puramente propios».

Juan Carlos González.
Juan Carlos González.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad