Nuevo número de la revista Papeles de Historia

La Asociación Papeles de Historia presenta el domingo 13 de septiembre de 2026, a partir de las 12:00 horas, el número 7 de su revista, del mismo nombre, Papeles de Historia. La cita es en La Salita de Teatro de Ubrique (c/ Santiago, 6A). El acto consiste en la presentación de la versión online de esta publicación, cuya edición impresa será presentada al público en breve, en lugar y fecha aún por confirmar.
La edición de este número 7 de Papeles de Historia ha sido posible gracias a una subvención de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz (1).
Los contenidos de esta nueva entrega de la revista son los siguientes:

  • Presentación. Cuatro décadas de la Asociación Papeles de Historia: defensa del patrimonio y escuela de historiadores, por Antonio Morales Benítez.
  • Un sabio de Arcos en el Jerez almohade: Abū l-Hasan Ibn al-Fajjār y su texto de lealtad al califa, por Miguel Ángel Borrego Soto.
  • Villaluenga en el siglo XVIII según el Catrastro de Ensenada de 1753, por Fernando Sígler Silvera.
  • La escuela del obrero. La iniciativa pedagógica de la Federación de Trabajadores de Andalucía en la Sierra de Cádiz (1900-1902), por Antonio Morales Benítez.
  • Cambio semantico y variacion denominativa: petaquero y marroquinero en la industria de la piel de Ubrique, por María García Antuña.
  • Jesús Ynfante Corrales. Cronista de nuestra historia contemporánea, por Elena Trujillo Petisme.
  • La Remonarquía española. La última restauración de la monarquía en España. El libro póstumo de Jesús Ynfante Corrales, por Malgara García Díaz.
  • De El Bosque a México: trayectoria política y exilio de Santiago Pérez Fernández de Castro, por Jesús Román Román.
  • Retaguardia falangista en la Sierra de Cádiz: El caso de Prado del Rey, por Ismael García Velázquez.
  • Rescate, organización y descripción del Archivo Municipal de Ubrique, por Antonio Morales Benítez.
  • La ordenación del Archivo Municipal de Ubrique por el escribano Vicente Domínguez Vegazo en 1867, por Fernando Sígler Silvera.
  • RELATO. Hay nieve en la Sierra, por José Luis Gutiérrez Molina.
  • Una investigación sobre la historia y las vivencias del poblado de Los Hurones.
  • Últimas producciones editoriales de la Asociación Papeles de Historia.

 

Portada de la revista.
Portada de la revista.

 

Contraportada y lomo de la revista.
Contraportada y lomo de la revista.

 

 

Nota (1): Resolución FPCUL-00512-2026, de 27 de julio de 2026.

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