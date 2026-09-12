Nuevo número de la revista Papeles de Historia

La Asociación Papeles de Historia presenta el domingo 13 de septiembre de 2026, a partir de las 12:00 horas, el número 7 de su revista, del mismo nombre, Papeles de Historia. La cita es en La Salita de Teatro de Ubrique (c/ Santiago, 6A). El acto consiste en la presentación de la versión online de esta publicación, cuya edición impresa será presentada al público en breve, en lugar y fecha aún por confirmar.

La edición de este número 7 de Papeles de Historia ha sido posible gracias a una subvención de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz (1).

Los contenidos de esta nueva entrega de la revista son los siguientes:

Presentación. Cuatro décadas de la Asociación Papeles de Historia: defensa del patrimonio y escuela de historiadores, por Antonio Morales Benítez.

Un sabio de Arcos en el Jerez almohade: Abū l-Hasan Ibn al-Fajjār y su texto de lealtad al califa, por Miguel Ángel Borrego Soto.

Villaluenga en el siglo XVIII según el Catrastro de Ensenada de 1753, por Fernando Sígler Silvera.

La escuela del obrero. La iniciativa pedagógica de la Federación de Trabajadores de Andalucía en la Sierra de Cádiz (1900-1902), por Antonio Morales Benítez.

Cambio semantico y variacion denominativa: petaquero y marroquinero en la industria de la piel de Ubrique, por María García Antuña.

Jesús Ynfante Corrales. Cronista de nuestra historia contemporánea, por Elena Trujillo Petisme.

La Remonarquía española. La última restauración de la monarquía en España. El libro póstumo de Jesús Ynfante Corrales, por Malgara García Díaz.

De El Bosque a México: trayectoria política y exilio de Santiago Pérez Fernández de Castro, por Jesús Román Román.

Retaguardia falangista en la Sierra de Cádiz: El caso de Prado del Rey, por Ismael García Velázquez.

Rescate, organización y descripción del Archivo Municipal de Ubrique, por Antonio Morales Benítez.

La ordenación del Archivo Municipal de Ubrique por el escribano Vicente Domínguez Vegazo en 1867, por Fernando Sígler Silvera.

RELATO. Hay nieve en la Sierra, por José Luis Gutiérrez Molina.

Una investigación sobre la historia y las vivencias del poblado de Los Hurones.

Últimas producciones editoriales de la Asociación Papeles de Historia.

Nota (1): Resolución FPCUL-00512-2026, de 27 de julio de 2026.