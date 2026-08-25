IU critica la «pésima gestión» y la «falta de previsión» en la organización del pregón y el concierto de Feria

Izquierda Unida de Ubrique difundió el 25 de agosto de 2026 un comunicado en el que manifiesta su «malestar ante la desastrosa planificación en el reparto de entradas para el pregón y el concierto de la Feria de Ubrique». Aunque celebra la gratuidad de los eventos, «lamenta profundamente que numerosos vecinos y vecinas se hayan quedado sin invitación tras soportar interminables colas, como consecuencia directa de un sistema de distribución defectuoso y una falta total de visión organizativa por parte del gobierno municipal», expresa IU.

El comunicado añade: «Resulta incomprensible el criterio empleado para la elección del espacio. En su día se invirtieron más de 200.000 euros en adaptar los accesos del Campo de Fútbol de Césped para albergar el concierto de David Bisbal, asegurando desde el equipo de gobierno que dicha infraestructura no serviría solo para un evento puntual, sino que albergaría futuras citas multitudinarias. Hoy comprobamos que esa inversión ha quedado en saco roto: se ha optado por la Plaza de Toros (con un aforo de apenas 3.000 a 4.000 personas) en lugar del campo de fútbol, donde habrían tenido espacio más de 10.000 personas. ¿Por qué se renuncia a una instalación pública pagada con el dinero de todos que habría permitido la asistencia de muchísima más gente?», se pregunta IU.

El comunicado añade además: «A esta falta de previsión en la capacidad se suma la ausencia de mecanismos de protección para la ciudadanía local. Mientras otros municipios vecinos establecen un periodo de prioridad de dos días de recogida de entradas para sus residentes antes de abrir la distribución al público general, aquí no se ha tomado medida alguna para evitar que personas venidas de fuera de Ubrique dejasen sin acceso a nuestros propios vecinos».

Asimismo, IU considera «un error haber unificado el pregón y el concierto en la misma jornada. Ambos eventos deberían haber sido independientes y celebrarse en días distintos —como el sábado 5, a modo de antesala festiva, o el propio día 6—. El pregón es un acto público, del pueblo y para el pueblo de Ubrique, y no es de recibo privar a la ciudadanía de disfrutarlo plenamente. La instalación de pantallas gigantes en el exterior —para las cuales, en una decisión insólita, también se ha exigido entrada—no sustituye ni de lejos la experiencia real».

Por estas razones, IU exige al gobierno municipal que «asuma responsabilidades y adopte medidas inmediatas para que este escenario no vuelva a repetirse en futuras ediciones». A juicio de IU, «la solución no pasa en ningún caso por cobrar las invitaciones a los vecinos, sino por organizar las fiestas con cabeza, transparencia y pensando siempre en el beneficio de la gente de Ubrique».