Las XX Jornadas Provinciales de Archivos, en Ubrique

El jueves 27 de noviembre de 2025 se celebran en Ubrique las XX Jornadas Provinciales de Archivos, organizadas por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Asociación Andaluza Espérides y el Ayuntamiento de Ubrique. Las sesiones se celebran en los locales de Movex (Centro Tecnológico de la Piel, avenida del Pantano de los Hurones, nº 1), a partir de las 10 horas.

Programa:

  • 10:00 h: Inauguración de las Jornadas, con la participación de:
    • Santiago Saborido Piñero, director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz
    • Inmaculada Gavira Vallejo, presidenta de la Asociación Andaluza Espérides
    • Tania Barcelona, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía
    • Mario Casillas Ardila, alcalde de Ubrique
  • 10:15 h: Ponencia: «El, Archivo y los fondos documentales de Ubrique», a cargo de Antonio Morales Benítez, doctor en Historia.
  • 11:00 h: Pausa, café.
  • 11:30 h: Ponencia: Presentación del libro catálogo de correspondencia entre la Diputación Provincial de Cádiz y otras diputaciones provinciales de España (11813-1814), a cargo de Antonio Alarcón Guerrero, jefe del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz.
  • 12:15 h: Ponencia: «La Real Maestranza de Ronda y sus fondos documentales», a cargo de Francisco Rosales Martín.
  • 13:00 h: Ponencia: «Los fondos documentales para la historia de la marroquinería», a cargo de Fernando Sígler Silvera, doctor en Historia.
  • 13:45 h: Mesa redonda con participación de los ponentes.
  • 14:30 h: Almuerzo.
  • 16:30 h: Visita al Museo de la Piel.
Cartel de las Jornadas.
Cartel de las Jornadas.

 

Programa.
Programa.
