Las XX Jornadas Provinciales de Archivos, en Ubrique

El jueves 27 de noviembre de 2025 se celebran en Ubrique las XX Jornadas Provinciales de Archivos, organizadas por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Asociación Andaluza Espérides y el Ayuntamiento de Ubrique. Las sesiones se celebran en los locales de Movex (Centro Tecnológico de la Piel, avenida del Pantano de los Hurones, nº 1), a partir de las 10 horas.

Programa: