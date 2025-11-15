1936. Clemencia a las Estrellas: cita en La Salita de Teatro

El sábado 15 de noviembre de 2025, a las 20:00 horas, La Salita de Teatro acoge la representación de la obra de teatro 1936. Clemencia a las Estrellas, una propuesta de la compañía MariKa conK, creada e interpretada por María Noria y dirigida por Jessica Walker.
La obra nos acerca a la vida y pensamiento de Agustina González López (Granada, 1891-1936), artista, escritora, feminista, espiritista y activista. Una mujer que desafió su tiempo con su arte, su pensamiento libre y una fe inquebrantable en el ser humano.
Agustina fue una figura adelantada, incomprendida y valiente; y su huella, aunque silenciada durante décadas, sigue brillando. Inspiró al personaje de La Zapatera Prodigiosa, de Federico García Lorca, con quien compartió juventud rebelde, pasión por el teatro y una sensibilidad creativa que acabaría truncada por un final desgarrador en el primer verano de la Guerra Civil.
Inspirada en el libro de Enriqueta Barranco y en los propios textos de Agustina, esta dramaturgia reconstruye su voz y su mundo interior. 1936. Clemencia a las Estrellas es un monólogo íntimo, poético y político, que rescata una memoria silenciada y nos invita a mirar de frente aquello que la historia quiso borrar. Un acto de justicia, de memoria y de humanidad.
Ficha del evento
- Obra de teatro: 1936. Clemencia a las Estrellas
- Compañía: MariKa conK — María Noria
- Género: Teatro / Drama
- Dirección: Jessica Walker
- Interpretación y creación: María Noria
- Duración: 45 minutos
- Público: Adultos
- Lugar: La Salita de Teatro (C/Santiago, 6-A. Ubrique, Cádiz)
- Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025
- Hora: 20:00 h
- Organiza: Asociación Cultural La Salita de Teatro
- Entrada-donativo: 10€