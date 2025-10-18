Presentación de los resultados de las nuevas excavaciones en Ocuri

Los resultados de las nuevas excavaciones efectuadas en los restos de la ciudad romana de Ocuri, en Ubrique, se presentan en el marco de unas Jornadas de Arqueología que, con el título de «Novedades sobre el poblamiento romano en la sierra de Cádiz», se desarrollan en la Sala Argüelles del Edificio Constitución 1812, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA) los días 6 y 7 de noviembre de 2025.

En este evento, organizado por la UCA y Archueos Hum 1129, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Bornos, se difundirán las últimas novedades en investigación, tanto del proyecto Mare in Rure como de otros grupos que han iniciado recientemente sus estudios en la zona. Según los organizadores, estas jornadas «se consolidan como un foro idóneo para el intercambio de ideas y el impulso de nuevas líneas de trabajo sobre turismo cultural y patrimonio arqueológico en la sierra gaditana».

La sesión dedicada a Ocuri está convocada el día 6 de noviembre, de 13:00 a 13:45 horas, con la participación de Macarena Bustamante Álvarez, de la Universidad de Granada; María del Mar Castro García, también de la Universidad de Granada; y María Campos, arqueóloga del Ayuntamiento de Ubrique.

La asistencia es gratuita.

Inscripción previa obligatoria a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPBqdJVng955di-cFVIbjo80BwdbL4vhCiZt86_AQ-LDiHw/viewform