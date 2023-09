IU pide a la Junta una solución para garantizar la presencia de pediatras en Ubrique

La dirección provincial de Izquierda Unida mostró su respaldo a la plataforma Asistencia Pediátrica Digna de Ubrique y demanda a la Junta de Andalucía que “cumpla con su obligación de garantizar la conveniente asistencia pediátrica a la que tienen derecho las vecinas y vecinos de Ubrique, así como los del resto de la Sierra de Cádiz”. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, y la responsable provincial de Acción Política de IU y portavoz municipal en Olvera, Ana Medina, junto a militantes de IU en Ubrique, mantuvieron el 21 de septiembre de 2023 una reunión con responsables de la plataforma para recabar de primera mano información sobre la situación sanitaria en el municipio y sobre sus demandas.

El dirigente provincial de IU considera que “la Junta de Andalucía no puede escudarse en la falta de pediatras disponibles para cubrir las plazas de Ubrique, ya que su labor como administración competente es trabajar para que los pediatras quieran acudir a Ubrique o a cualquier otro municipio de la Sierra de difícil cobertura ofreciendo incentivos; la administración está para eso, para aportar soluciones y, sobre todo, para garantizar la asistencia sanitaria a la que tiene derecho la ciudadanía”. Así, el coordinador provincial de IU considera “muy grave que programas tan importantes para la salud como el de Niño Sano no se esté realizando en el municipio de Ubrique, dejando sin atender a unos 500 niños y niñas, o que no se esté derivando, cuando es necesario, a centros de Atención Temprana ni se cubran convenientemente las urgencias pediátricas, esto es lo que debe preocupar a la Junta de Andalucía y en lo que debe poner todos sus esfuerzos”.

De igual forma, el dirigente provincial lamenta las declaraciones de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, en las que “de una manera clara culpa al propio municipio de Ubrique porque dice que ningún profesional quiere ir a trabajar al municipio; Ubrique es un pueblo humilde, trabajador, sensato, que lo único que ha hecho es luchar y reivindicar por algo que les pertenece por ley”.

Rodríguez respalda la labor de la plataforma: “Estamos convencidos que lo único que les guía es la lucha por una sanidad de calidad para las niñas y niños de Ubrique”, expresó. Además, lamentó “que haya voces interesadas en enfrentar a estas madres y padres preocupados por la salud de sus hijas e hijos con los propios profesionales, que no nos cabe duda de que intentan ejercer su labor con la máxima profesionalidad”, por lo que reclamó “una rectificación de la consejera” y “soluciones inmediatas al problema sanitaria que padece Ubrique y la comarca de la Sierra”.

La dirección provincial de IU ha agradecido a la plataforma “que siga en la lucha pese a los ataques” y se ha comprometido a trasladar la cuestión a la parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, de cara a posibles iniciativas en la cámara andaluza.

Declaraciones de Jorge Rodríguez:

