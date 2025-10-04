Mucho más que cineando: exposición de Juan Carlos Castro Esteban

Hasta el 30 de octubre de 2025 está abierta en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique (ermita de San Juan de Letrán) la exposición «Mucho más que cineando», que recoge materiales de Juan Carlos Castro Esteban relacionados con el mundo de la cinematrografía. La muestra, que se abrió el 1 de octubre, se puede visitar de martes a sábado, de 9:30 a 14.00 horas y de 16:00 a 18:15 horas, y los domingos de 9:30 a 14.00 horas (los lunes el local está cerrado).

En esta actividad colaboran la asociación Cineando en Ubrique y el Ayuntamiento.