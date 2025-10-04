Celebrada una concentración en Ubrique para denunciar el genocidio que comete Israel contra los palestinos en Gaza

Varias decenas de personas se concentraron el viernes 3 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas, en el centro de la avenida de España para protestar contra el genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo contra la población palestina en Gaza. Esta concentración fue convocada por la asociación eco-feminista Alas Violetas de Ubrique. La protesta se celebró tras el asalto por parte de militares israelíes a las embarcaciones que componían la «Global Sumud Flotilla«, que pretendían llevar ayuda humanitaria a los gazatíes, y el secuestro de sus integrantes en aguas internacionales.

Durante la concentración celebrada en el avenida de España de Ubrique, Lola Godoy, en nombre de Alas Violetas, leyó el siguiente manifiesto:

«Nada de lo humano me es ajeno.

Por eso estamos esta noche aquí.

Porque el sufrimiento venga de donde venga siempre me es doloroso.

Nosotros, ciudadanos y organizaciones de conciencia de todo el mundo, alzamos nuestra voz para denunciar y condenar el acto de agresión y secuestro perpetrado por el Ejército de Israel contra la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por embarcaciones civiles y tripulada por activistas, periodistas y representantes de la sociedad civil de más de 40 países, tenía un propósito claro, legítimo y vital: romper el ilegal bloqueo marítimo de Gaza y entregar urgentemente ayuda humanitaria (alimentos, leche para bebés, medicinas) a una población que sufre una crisis humanitaria catastrófica y está al borde de la hambruna.

Denunciamos los siguientes crímenes contra el Derecho Internacional y la humanidad:

Secuestro y Detención Ilegal: La interceptación de barcos civiles en aguas internacionales y la detención de sus tripulantes, incluyendo figuras políticas, activistas internacionales, constituye un acto de piratería marítima y un secuestro contrario a todas las normas del derecho internacional.

Violación del Derecho Humanitario: El bloqueo a Gaza y el impedimento forzoso de la entrada de ayuda esencial contravienen el derecho internacional humanitario y agravan intencionadamente el sufrimiento de la población civil palestina.

Ataque a una Misión Pacífica: La Flotilla era una misión de resistencia civil, pacífica y humanitaria. El uso de la fuerza militar contra civiles desarmados que transportan ayuda es una muestra inaceptable de desprecio por la vida y el derecho.

Exigimos Inmediatamente:

La liberación inmediata e incondicional de todos los activistas, periodistas y tripulantes detenidos, así como la devolución de los barcos y el material confiscado. El cese inmediato de la interceptación ilegal de embarcaciones civiles en aguas internacionales.

El levantamiento permanente del bloqueo a la Franja de Gaza para permitir la entrada libre y segura de toda la ayuda humanitaria y el tránsito de personas.

La intervención urgente de los gobiernos y organismos internacionales (Naciones Unidas, Corte Penal Internacional) para investigar este acto de agresión, garantizar la seguridad de los ciudadanos secuestrados y exigir responsabilidades a quienes ordenaron y ejecutaron el asalto.

Y sobre todo denunciar una vez más la hipocresía de la Unión Europea y de gobiernos como el nuestro que con su falta de valentía han permitido que Israel sea el país que más conflictos armados ha tenido y tiene en los últimos 80 años.

Gobernantes como los nuestros que con su silencio cómplice han permitido y permiten el exterminio lento pero sistemático de un grupo étnico completo como son los árabes palestinos.

El mundo no puede permanecer en silencio. La valentía de los activistas de la Global Sumud Flotilla, que se embarcaron para ser la voz y el salvavidas de Gaza, no será en vano. Su acción subraya la urgencia de actuar y la brutalidad del asedio.

¡Basta de Impunidad!

¡Basta de Bloqueo!

¡Liberad a los activistas!

¡Y fin del genocidio!

!VIVA PALESTINA LIBRE!».