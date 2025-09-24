Fallece Manuel González, “El Chato”, pregonero del Carnaval de Ubrique de 2003

Texto: Alejandro Sañudo

En la mañana del 21 de septiembre de 2025 falleció, en Barcelona, el histórico activista Manuel González “El Chato”, natural de Ubrique. Un vecino muy querido por el pueblo de Ubrique, figura respetada y querida del movimiento LGTBI que luchó contra el franquismo y en la transición, y que tuvo que emigrar a Barcelona para poder tener una vida en libertad.

Manuel, conocido artista y figura representativa del carnaval de Ubrique, fue pregonero del carnaval en 2003, dónde un pueblo entregado abarrotó la Plaza del Ayuntamiento para escuchar a un paisano que, aun habiendo emigrado a Cataluña, nunca se despegó de sus raíces ubriqueñas. Su figura era y es imprescindible en el carnaval y el pasacalles del municipio, llegando a configurar de manera natural lo que hoy conocemos como el pasacalles. Fue de los primeros en hacerlo, continuarlo y darle el respeto y la cabida que hoy tiene ese día en nuestras calles.

Los familiares y amigos de Manuel lo recuerdan como un referente para todos y todas, siempre amable y dispuesto. Hacedor de nuevas visiones y un ejemplo de lucha en pro de sus derechos, que más tarde fueron conquistados por el colectivo LGTBI de España. Con su partida, no sólo despedimos a un vecino y familiar ejemplar, sino también a un referente de la comunidad y del municipio cuya huella estamos seguros de que permanecerán en la memoria de todos los ubriqueños y ubriqueñas.

A lo largo de los años supo hacer de lo pequeño algo grande y de lo difícil algo pasajero, su despedida fue en Barcelona el 23 de septiembre en un ambiente familiar. En Ubrique, se hará una misa a su persona en la Parroquia de Nuestra Señora de la O el jueves 25 a las 19:30h de la tarde. Agradecemos profundamente las muestras de cariño y acompañamiento recibidas estos días e invitamos a todos a unirse en oración por el eterno descanso de su alma.