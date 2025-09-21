La Salita de Teatro organiza un amplio programa de actividades

La Asociación Cultural La Salita de Teatro, con sede en la calle Santiago, 6-A de Ubrique, organiza por quinto año consecutivo el proyecto Sierra de Cádiz Cultura Abierta, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.Esta entidad se presenta así: «Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y una compañía de teatro amateur que gestiona su propio espacio, donde desarrollamos actividad durante todo el año. Además de nuestras producciones teatrales, acogemos representaciones de otras compañías, conciertos, talleres, actividades formativas y propuestas educativas, sociales y culturales, abiertas a personas de todas las edades y procedencias». Sobre dicha iniciativa, expresa lo siguiente: «En esta nueva edición de Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2025, ofrecemos una programación diversa que pone en valor el teatro independiente, la participación del público, la creación colectiva y el intercambio cultural. Durante varios días, nuestro espacio se convertirá en un punto de encuentro para jóvenes y adultos interesados en las artes escénicas, con actividades gratuitas, talleres, exposiciones y la visita especial de un grupo internacional invitado».

Actividades

Martes, 23 de septiembre 2025 19:00 h. – Presentación del proyecto (Entrada libre). Miembros de La Salita de Teatro y colectivos locales invitados explicarán la importancia del teatro independiente en la comunidad. 19:00 a 20:00 h. – Taller de Teatro Exprés (Entrada libre). Conducido por Diego Borrego, director de la compañía, donde los asistentes participarán en dinámicas de calentamiento actoral y experimentarán la esencia del teatro desde dentro.

Del 23 al 27 de septiembre 2025 19:00 a 20:00 h. – Exposición de Fotografías de Teatro (Entrada libre). Selección de 24 imágenes entre más de 4000 captadas en los últimos 15 años del grupo de teatro.

Sábado, 27 de septiembre 2025 11:00 a 12:00 h. – Encuentro con “Teatro Experimental de Fontiblón” (Colombia) (Entrada libre)

Un espacio de intercambio con la compañía invitada, abierto a todas las personas interesadas en conocer experiencias sobre la puesta en escena. 20:00 h. – Representación de la obra Historia del Conejo Embustero (Con reserva previa)

La reconocida compañía colombiana Teatro Experimental de Fontiblón presenta esta pieza dirigida a público infantil y adulto, basada en una fábula de Manuel Zapata Olivella, que reflexiona sobre las consecuencias de la mentira y el engaño en la vida comunitaria. 21:15 h. – Coloquio con los actores (Con reserva previa)

Un diálogo cercano entre público y elenco, acompañado de una breve encuesta para recoger impresiones sobre la experiencia.

Del 27 al 29 de septiembre 2025 Dinámica interactiva en redes sociales. Invitamos al público a compartir en sus redes una frase de la obra que les haya impactado, utilizando nuestro hashtag oficial para dar visibilidad al evento.



La entidad organizadora señala además: «Con Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2025 seguimos consolidando un proyecto que venimos desarrollando desde hace cinco años, abierto a la participación y a la diversidad de propuestas culturales. Para nosotros, el teatro es mucho más que un espectáculo: es un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia. Aunque este programa se concentra en unos días, en La Salita de Teatro mantenemos una actividad cultural permanente durante todo el año, acogiendo representaciones, talleres, conciertos e iniciativas educativas y sociales que hacen de nuestro espacio un lugar vivo y abierto a toda la comunidad. Te invitamos a acompañarnos, compartir experiencias y seguir construyendo juntos una cultura cercana, participativa y transformadora».