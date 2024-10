Desconvocada la huelga en el sector de la Piel

La huelga anunciada en el sector de la Piel ha sido desconvocada. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, presidió el lunes 28 de octubre de 2024, en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), la firma de un acuerdo sobre el convenio de marroquinería. Asistieron a la reunión los representantes de los trabajadores a través de FICA-UGT (Federación de Industria, Construcción y Agro) y CCOO, los representantes de ASOPIEL por parte de la patronal, y representantes de la Mesa de Negociación del Convenio de la Piel y la Marroquinería de la provincia de Cádiz.

El delegado de Empleo ha valorado el esfuerzo de todas las partes que, tras 19 horas de negociación y en dos sesiones de trabajo, han conseguido desconvocar la huelga prevista para hoy en el sector y que hubiera afectado a 6.000 trabajadores, según informó la Junta en un comunicado difundido el 29 de octubre.

Daniel Sánchez ha declarado que “evitar una huelga siempre es positivo para todos y se demuestra la importancia de la negociación y el entendimiento en la resolución de conflictos laborales. Asistimos nuevamente a la eficiencia de un servicio de mediación como el Sercla, que se convierte en lugar de encuentro y diálogo permanente siempre dispuesto a mejorar las relaciones entre empresas y trabajadores de nuestra provincia”. El delegado de Empleo ha querido agradecer la labor del equipo de mediación que componen el Sercla de Jerez “por su disposición y su habilidad para saber escuchar, comprender y guiar los conflictos como algo esencial para evitar la huelga y mantener la paz social”.

Términos del acuerdo

Según informó la Junta, las partes han alcanzado un acuerdo para la firma y formalización del Convenio de la Piel y la Marroquinería en la provincia de Cádiz con un total de once puntos principales. El primero tiene que ver con la vigencia del mismo, que será de 4 años (del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027), mientas que el segundo se relaciona con el incremento y la revisión salarial, y fija para este año 2024 incrementar las tablas salariales con el IPC real del año 2023, incrementando en 1,2% esta actualización con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024 y, a partir del año 2025, en caso de IPC con valor cero o negativo, las partes acuerdan un incremento de al menos el 1,1%.

Otro acuerdo alcanzado tiene que ver con la jornada laboral, que queda fijada en 1.784 horas anuales, lo que suponen 16 horas menos que el convenio anterior y que serán distribuidas según se acuerde en cada empresa. Se reconoce el derecho a descanso en la empresa de 15 minutos diarios para todo el personal tanto de jornada continuada como partida y dicho tiempo será considerado jornada efectiva de trabajo mientras se mantenga por ley o pacto con la representación social la jornada semanal de 40 horas semanales. Esta era una de las principales reivindicaciones de la parte social.

Las vacaciones quedan fijadas en 21 días laborales dentro del periodo anual, y podrán ser disfrutadas en varios periodos y abonadas a razón del salario. El calendario de las mismas se establece de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador.

Dentro del apartado del régimen sancionador, se fija como falta muy grave trabajar para la competencia sin informar, así como se establecen también ayudas de entre 50 y 100 euros a los trabajadores con familiares con discapacidad o altas capacidades.

Respecto al transporte, se establece un plus de nueve euros al mes durante once meses a todos los trabajadores en todas sus categorías profesionales. De la misma manera, se ha llegado a acuerdo en temas relacionados con los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedad común, así como en el tema de la contratación y el reparto de horas extraordinarias, o a la hora de incluir en el convenio la lactancia acumulada en los términos legales correspondientes.

Por último han acordado simplificar las categoría profesionales, eliminando algunas de las inferiores y acordando la progresión automática por antigüedad. De esta manera, las personas trabajadoras podrán progresar en su carrera profesional desde aprendiz-aspirante a peón por el mero transcurso del tiempo. Igualmente para el resto de categorías, la partes valorarán sistemas de ascensos y promoción, atendiendo a criterios de formación, experiencia y capacitación, entre otros.

Sobre el Sercla

El Sercla dirime las mediaciones y arbitrajes en conflictos laborales en Andalucía. Está adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, entidad vinculada a la Consejería de Empleo, pero, a su vez, presenta una naturaleza tripartita ya que está integrado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- y el propio Gobierno andaluz. Las partes confrontadas en un conflicto laboral acuden voluntariamente al Sercla solicitando su mediación –se trata de un sistema extrajudicial-. Las mediaciones de este Sistema por procedimientos abarcan fundamentalmente tres tipos para el caso de los conflictos colectivos: los previos a convocatorias de huelga, previos a la vía judicial y los agrupados bajo el epígrafe ‘otros’.

En lo que va de año hasta octubre, las sedes del Sercla en Cádiz han participado en 142 conflictos colectivos que han afectado a 2.387 empresas y 41.304 trabajadores. El 42,15% de los conflictos se han cerrado con avenencia evitando horas de huelga.