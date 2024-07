IU denuncia el abandono del mirador de la antigua Viña del Perro

Izquierda Unida (IU) de Ubrique ha denunciado lo que considera “alarmante estado de abandono del Mirador Antigua Viña del Perro, una situación que afecta gravemente a la seguridad y bienestar de los vecinos, especialmente de los niños que asisten al colegio cercano”, según expresó en un comunicado difundido el 24 de julio de 2024.

En dicho comunicado, IU señala lo siguiente: “El mirador presenta grietas en los muros de más de dos dedos de ancho y escaleras hundidas y en mal estado, utilizadas por alumnos para llegar al colegio. Además, la vegetación ha crecido de manera descontrolada, obstruyendo las vistas originales del mirador. El vallado está prácticamente desaparecido, con restos peligrosos de tornillos y puntillas a la vista. Las pocas vallas restantes están en condiciones deplorables”. IU añade: “Los soportes y barandillas, que deberían proporcionar seguridad, están tan deteriorados que no se pueden usar. Las arquetas del sistema de iluminación están expuestas y dañadas, al igual que la arqueta del agua de la fuente, que ya no funciona”.

Según IU; “el mirador se ha convertido en un lugar frecuentado para el botellón, con basura y botellas de vidrio acumuladas, representando un riesgo de incendio durante el verano. El mobiliario, incluyendo bancos y papeleras, está en un estado lamentable, con algunos bancos inutilizables”.

Izquierda Unida se une a una recogida de firmas y exige al gobierno local “una intervención inmediata para reparar y mantener no solo este mirador, sino todos los que forman parte de la Ruta de los Miradores de Ubrique. Es crucial tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las zonas aledañas, especialmente los muros y escaleras, frecuentados por los niños que van al colegio”.

Esta nota de prensa subraya “los problemas del mirador y la urgencia de una intervención por parte del gobierno local para garantizar la seguridad y el mantenimiento adecuado de estos espacios públicos”.