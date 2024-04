Texto y foto: José García Solano

14 de Abril de 1931

Se celebra la proclamación de la Segunda República Española

Su Constitución reconoce que es la República de los trabajadores

Por fin en España se ve que es posible una Justicia Social que dé a los trabajadores la posibilidad de mantener dignamente a su familia y que se pueda acceder a la Educación y Sanidad

Esta nueva España republicana ponía fin a centurias de años de humillación y esclavitud a la clase trabajadora y relegando a la ciencia y a los intelectuales al rincón del olvido en beneficio del capital más reaccionario y de una Iglesia siempre insaciable por poseer la riqueza y el alma de los más oprimidos.

La Enseñanza de la población que nunca tuvo la posibilidad de acceder a ella, el reconocimiento del papel que debe tener la Ciencia y los intelectuales por elevar la Cultura donde antes no la había, los derechos de los trabajadores que antes no gozaban, plantear la Reforma Agraria, la construcción de nuevas infraestructuras que permitan el desarrollo del país, la tan necesaria reforma de la estructura de mandos del ejército, la construcción de una sociedad laica, que se aleje de los dogmas religiosos que les oprimen la mente y la voluntad, etc., etc.

Se proponía realizar la II República Española. Sus enemigos, muy poderosos, no iban a consentir perder sus privilegios así como así y deciden atacarla de la peor manera posible y para ello idearon un Golpe de Estsdo que no resultó plenamente y fue así como esta situación generó en una guerra entre golpistas y leales al Estado legítimo republicano.